«Роскосмос» потратит более 1 млрд руб. на проверку надежности ракетно-космической техники

Госкорпорация «Роскосмос» может потратить 1,031 млрд на повышение надежности серийной ракетно-космической техники, находящейся в серийном производстве и эксплуатации в 2021-2025 годах. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Целью оказания услуг является реализация мероприятий по повышению (поддержанию) надежности серийной (эксплуатируемой) ракетнокосмической техники для обеспечения выполнения планов пусков серийных изделий в рамках Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы»,— говорится в техническом задании.

Речь идет о ракетах-носителях типа 14А14, PH «Протон-М», РБ «Бриз-М», РБ «Фрегат», РБ 11С861-03, а также наземной контрольно-проверочной аппаратуре и технологическом оборудовании, используемых при их изготовлении и подготовке.

Подача заявок началась накануне и закончится 31 марта. Исполнитель должен будет оказывать услуги в период с 16 ноября 2021 года до 15 ноября 2025 года.