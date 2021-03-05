ВТБ: россияне увеличили траты на подарки к 8 Марта на треть

Траты в магазинах, где можно купить подарки к Международному женскому дню, составили 1,2 млрд руб., свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Это на 39% больше, чем годом ранее.

Самой затратной категорией подарков к празднику стала косметика и парфюмерия. Расходы на нее в предпраздничные дни превысили 300 млн руб. (+37% к прошлому году). Средний чек составил около 2 тыс. руб.

На втором месте по общему объему затрат находятся спа-салоны. На сертификаты и процедуры там ушло 284 млн руб. (на треть больше). Средний чек составил около 5 тыс. руб. Третью позицию по объему затрат на подарки заняли ювелирные магазины. На украшения для близких россияне потратили более 200 млн руб. (+11%). Средний чек составил 17,5 тыс. руб.

Больше всего — в 2,2 раза — увеличились расходы на женские аксессуары. Наименее заметно — на изделия из кожи.

Об ожиданиях в отношении подарков читайте в публикации “Ъ FM” «Корпоративные подарки меняют стиль».