ВТОЦ подозревают в возбуждении ненависти

В четверг в офисе Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) и дома у его председателя Фарита Закиева прошли обыски. В рамках уголовного дела об экстремизме, возбужденного еще летом прошлого года, следователи изъяли документы, телефоны и компьютеры. Защита ВТОЦ считает обыски неправомерными и называет их «элементом запугивания» на фоне судебного процесса о запрете ВТОЦ, инициированного прокуратурой. Сейчас рассмотрение этого дела приостановлено на время подготовки лингвистической экспертизы.

Как сообщил “Ъ” председатель ВТОЦ Фарит Закиев, следователи, сотрудники ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана пришли к нему домой с обыском рано утром в четверг и изъяли его компьютер, смартфон, книги и смартфон жены. Затем следователи вместе с господином Закиевым поехали в офис ВТОЦ. Там следователи проверили документы ВТОЦ и изъяли личный ноутбук Фарита Закиева.

Как выяснил “Ъ”, обыск был проведен в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные публично организованной группой) в прошлом году против «неустановленных лиц». 12 октября 2019 года прошел митинг памяти защитников Казани, павших при защите города в 1552 году от войск Ивана Грозного.

Согласно материалам следствия, в выступлении участников митинга «выявлены признаки информации, направленной на формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию».

Кроме того, следствие нашло признаки возбуждения розни по национальному признаку. В прошлом году было возбуждено еще одно уголовное по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Оба дела объединены в одно производство. Следствие считает, что в офисе ВТОЦ и квартире его лидера могли находиться документы «экстремистско-радикального характера» и электронные носители, «имеющие доказательственное значение по уголовному делу». Суд выдал разрешение на обыск еще 20 февраля. Фарит Закиев также сообщил “Ъ”, что получил повестку о необходимости в пятницу прийти в СУ на допрос.

Напомним, в начале 1990-х годов ВТОЦ имел большое влияние в Татарстане, выступал за суверенитет республики с умеренно-националистических позиций. Однако в последние годы акции татарских активистов привлекают немного участников. Они проводят митинги 30 августа, в день принятия декларации о суверенитете Татарской АССР, в день памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного в октябре и 6 ноября в День конституции Татарстана. В 2017 году активисты ВТОЦ активно выступали против исключения татарского языка из обязательной части школьной программы в республике. Их неоднократно привлекали к ответственности за выступления на митингах, хотя все акции согласовывались с властями.

Уголовное дело по ст. 282 УК против «неустановленных лиц» уже возбуждалось летом 2017 года, и в офисе ВТОЦ проводились обыски. Тогда силовики искали информацию о конференции по татарскому языку и пикете в его защиту, которые проходили в 2015-2016 годах. Осенью 2017 года прокуратура вынесла ВТОЦ предупреждение о недопустимости экстремизма.

Прошлым летом участники митинга 2019 года — татарская писательница Фаузия Байрамова, заместитель председателя ВТОЦ Галишан Нуриахмет и бывший имам Айрат Шакиров — были оштрафованы по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды). А в январе 2021 года республиканская прокуратура обратилась в Верховный суд Татарстана, с требованием признать ВТОЦ экстремистской организацией и ликвидировать ее. По мнению прокуратуры, об экстремистском характере деятельности движения свидетельствует устав ВТОЦ.

Экспертиза, заказанная надзорным органом, обнаружила в уставе «содействие ВТОЦ самостоятельному развитию республики» и «мотивы к приобретению Республикой Татарстан самостоятельности, что может привести к нарушению целостности РФ».

Первое заседание по этому иску уже прошло 24 февраля. В течение нескольких часов суд смотрел запись митинга 2019 года, а затем приостановил рассмотрение дела, назначив лингвистическую экспертизу, чтобы сравнить видеозапись выступлений на митинге, сделанных на татарском языке, и их русский перевод, представленный прокуратурой. Дата следующего заседания пока не назначена.

Юрист Алексей Златкин, представляющий интересы ВТОЦ, считает уголовное дело «методом запугивания» членов организации на фоне судебного процесса. «Участников митинга 2019 года уже привлекли к административной ответственности. Уголовное расследование в этом случае недопустимо»,— считает господин Златкин. Он намерен обжаловать постановление о возбуждении дела и разрешения на обыски. В следственном управлении (СУ) СКР по Татарстану ход дела не комментируют.

Кирилл Антонов, Казань