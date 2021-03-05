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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 6–8 марта

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4 марта в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон», российские комедийные мелодрамы «Пара из будущего» и «Рашн Юг». Что еще посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Райя и последний дракон
Пара из будущего
Белый снег
Рашн Юг
Реинкарнация: Пришествие дьявола
Том и Джерри
Батя
Конек-горбунок
Мавританец
Родные
Райя и последний дракон (Raya and the Last Dragon, 2021)

Райя и последний дракон

Режиссеры: Дон Холл, Карлос Лопес Эстрада, Пол Бриггс, Джон Рипа
Жанр: анимационный, фэнтези, приключения / США / 114 мин.
В прокате: с 4 марта

Кинокритик Юлия Шагельман: «История об отважной девице, которая должна собрать по кусочкам таинственный древний артефакт, сразиться с чудовищами и спасти мир, также смело черпает детали, образы и сюжетные ходы из архива примерно всех когда-либо снятых приключенческих фильмов: от "Индианы Джонса" и "Лары Крофт" до "Властелина колец" и "Черной Пантеры". Костюмы населяющих мир "Райи" пяти народов и облик поселений, где они живут, несмотря на географию, очень напоминают африканские племена из марвеловского комиксоида — хотя, казалось бы, вот где открывается простор для оригинальности и точных этнографических деталей. Все это соединено вместе с помощью действительно впечатляющей анимации»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Девичья рептилия»

Пара из будущего (2021)

Пара из будущего

Режиссер: Алексей Нужный
В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова
Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 104 мин.
Слоган: «Хочу любви!»
В прокате: с 4 марта

Прокатная компания «Централ Партнершип»: «Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака — очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь»

Белый снег (2021)

Белый снег

Режиссер: Николай Хомерики
В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Александр Устюгов, Александр Горбатов
Жанр: биография, спорт, драма / Россия / 127 мин.
Слоган: «Невероятная история лучшей лыжницы XX века»
В прокате: с 4 марта

Прокатная компания «Каропрокат»: «Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных»

Рашн Юг (2021)

Рашн Юг

Режиссер: Антон Федотов
В ролях: Семен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Метелкин
Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 120 мин.
В прокате: с 4 марта

Прокатная компания Sony Pictures: «Студент по имени Артем (Семен Трескунов) влюбляется в юную красавицу с Черного моря (Стася Милославская). Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает. На море оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки (Риналь Мухаметов) и дерзкий полицейский (Александр Метелкин). Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь его новых друзей как будто только мешает. Но наш герой не собирается сдаваться: значит, война!»

Реинкарнация: Пришествие дьявола (Anything for Jackson, 2020)

Реинкарнация: Пришествие дьявола

Режиссер: Джастин Дж. Дик
В ролях: Шейла Маккарти, Джулиан Ричингс, Джош Круддас
Жанр: хоррор / Канада / 97 мин.
Слоган: «Обряд пробудит дьявола»
В прокате: с 4 марта

Прокатная компания «Экспонента»: «Пожилая пара совершает сделку с дьяволом и похищает беременную девушку, чтобы провести ритуал реинкарнации, поместив душу своего погибшего внука в еще нерожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний. Однако обряд не удается завершить, и через открытый портал в дом попадает могущественный демон Сургат. Он начинает управлять страхами пожилой пары и их соседей. Похищенная Шеннон пытается спастись, понимая, что дом стал не просто обителью демонов, здесь произошло само пришествие дьявола…»

Том и Джерри (Tom and Jerry, 2021)

Том и Джерри

Режиссер: Тим Стори
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани
Жанр: комедия, семейный, анимационный / Великобритания, Франция, Германия, США / 102 мин.
Слоган: «Лучшие враги. Худшие друзья»
В прокате: с 25 февраля

Прокатная компания «Каро-Премьер»: «Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто»

Батя (2020)

Батя

Режиссер: Дмитрий Ефимович
В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Станислав Старовойтов, Надежда Михалкова
Жанр: комедия / Россия / 75 мин.
Слоган: «Самая родная комедия»
В прокате: с 23 февраля

Прокатная компания «Централ Партнершип»: «Трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре 90-х и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди»

Конек-горбунок (2021)

Конек-горбунок

Режиссер: Олег Погодин
В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Ян Цапник
Жанр: приключения, фэнтези, комедия / Россия / 111 мин.
В прокате: с 18 февраля

Кинокритик Василий Степанов: «На экраны выходит сказочный долгострой российской киноиндустрии — "Конек-горбунок" Олега Погодина, масштабная экранизация сказки Петра Ершова, задуманная главным "сказочником" российского кино продюсером Сергеем Сельяновым. Фильм о борьбе Ивана-дурака с дряхлеющим царем-самодуром передает привет прекрасной России будущего»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Ход коньком»

Мавританец (The Mauritanian, 2021)

Мавританец

Режиссер: Кевин Макдональд
В ролях: Джоди Фостер, Тахар Рахим, Шейлин Вудли, Бенедикт Камбербэтч
Жанр: триллер, драма / Великобритания, США / 129 мин.
Слоган: «Особо опасен. Абсолютно невиновен?»
В прокате: с 18 февраля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В прокат выходит "Мавританец" Кевина Макдональда с Джоди Фостер и Тахаром Рахимом, уже номинированными за свои роли на "Золотой глобус". Фильм основан на "Дневнике Гуантанамо" Мохаммеда ульд Слахи, четырнадцать лет отсидевшего в концлагере на территории военной базы США на Кубе. Даже отечественного — знакомого с корпусом лагерной литературы — зрителя фильм Макдональда должен ошарашить, спровоцировав на мрачный мем: "кто в Гуантанамо бывал, тот в ГУЛАГе не смеется"»

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Голливудский ГУЛАГ»

Родные (2020)

Родные

Режиссер: Илья Аксенов
В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Елизавета Гырдымова
Жанр: комедия, драма / Россия / 100 мин.
Слоган: «Будем праздновать жизнь!»
В прокате: с 11 февраля

Прокатная компания Sony Pictures: «Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал 20 лет…»

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