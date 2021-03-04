По запросам есть вопросы

Большинство депутатов Госдумы не используют такой инструмент решения проблем избирателей, как депутатский запрос. Это следует из данных думского сайта, на котором в этом году началось размещение запросов. Депутаты предпочитают обычные письма, не требующие публикации и вместе с тем обязательного ответа от чиновников, поясняют собеседники “Ъ”. Пустует пока этот раздел и на странице главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который как раз и предложил обнародовать запросы во избежание их использования в личных целях. Впрочем, депутаты могут и не публиковать свои запросы, ведь ответственности за несоблюдение этого требования нет.

Доступ к информации о запросах депутатов появился у посетителей сайта Госдумы с конца января 2021 года, рассказали “Ъ” в думском аппарате. Требование о публичном размещении запросов было внесено в регламент Думы еще в июне прошлого года: соответствующее постановление палата приняла по инициативе руководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) Сергея Неверова. Он тогда пояснял, что такая мера позволит избирателям понимать, в чьих интересах действует тот или иной депутат. А спикер Вячеслав Володин отмечал, что это делается для того, «чтобы не было коррупционной составляющей».

Однако аппарат Думы не сразу смог обеспечить для этого техническую возможность, а из-за эпидемиологических ограничений затягивалось обучение помощников депутатов, пояснял “Ъ” источник, близкий к руководству аппарата. Судя по выложенным на сайте документам, депутаты начали размещать запросы для публикации в ноябре 2020 года, но тогда они еще не были доступны для просмотра.

Изучив думский сайт, “Ъ” обнаружил вкладку с запросами на страницах только 16 депутатов из разных фракций. Чаще всего они посвящены конкретным жалобам избирателей.

Например, Анатолий Литовченко (ЕР) просил председателя челябинского заксобрания рассмотреть обращение жительницы Челябинска о введении запрета на нарушение тишины с 13:00 до 15:00, так как ее соседи «оставляют дома собаку без присмотра, что приводит к непрекращающемуся вою со стороны животного и, как следствие, к нарушению сна грудного ребенка». А у главы Челябинска единоросс просил перевести старшего сына заявительницы в детский сад, куда ходит ее младший сын. Наталья Поклонская (ЕР) часто пишет запросы об экологических проблемах Крыма: так, она просила генпрокурора проверить факты незаконных выбросов химических отходов местными заводами.

Один из последних запросов Юрия Синельщикова (КПРФ) адресован главе МВД Владимиру Колокольцеву, у которого депутат интересовался мерами, принятыми ведомством по сообщениям граждан о нарушении прав человека при задержании участников несанкционированных митингов. Другой коммунист Алексей Куринный запрашивал в феврале у премьера Михаила Мишустина данные о том, как были использованы средства Фонда национального благосостояния, а у министра финансов Антона Силуанова — информацию о структуре внутреннего долга России.

На самом деле запросов может быть и больше. Для их публикации помощникам депутатов нужно поставить галочку в системе автоматизированного документооборота, где они регистрируются, поясняют в думском аппарате. Но несколько помощников сказали “Ъ”, что они выполняли все требования, но запросы на сайте все равно не появлялись.

В аппарате фракции ЕР пояснили “Ъ”, что Сергей Неверов пока не отправлял запросов, а предпочитает писать обращения, которые публиковать не обязательно. Еще один единоросс тоже сказал “Ъ”, что использует обычные письма, так как «оформляются они проще, а результат тот же». А например, депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов выкладывает свои запросы в Facebook, но на думском сайте их нет. Нет подобных документов и на странице коммуниста Валерия Рашкина, который при этом часто распространяет свои запросы через СМИ.

Направление запросов регулируется законом о статусе депутата Госдумы и члена Совета федерации. Парламентарий вправе отправить запрос членам правительства, генпрокурору, председателю СКР, главе Центризбиркома, региональным властям и т. д., а ответ они должны дать не позднее чем через 30 дней. Запрос оформляется на бланке депутата с гербом России. Конфиденциальная информация оформляется отдельным приложением, которое не публикуется на сайте. Ответственность за неразмещение запроса в регламенте не предусмотрена.

Напомним, в ноябре 2017 года в Думе разгорелся скандал, связанный с запросами единоросса из Архангельска Андрея Палкина. Тот обращался в архангельскую прокуратуру с запросом по делу о неоплате кирпичей одному из предприятий, принадлежащих его сыновьям. В ответ на обращение в Думу Генпрокуратуры, выразившей недовольство использованием депутатских запросов в личных целях, господин Палкин заявил, что его сыновья тоже общество, интересы которого надо защищать.

Публикация запросов — «опасная штука», так как «получатель ставится в ответственное положение», и депутаты не хотят переходить на официальные отношения, поясняет логику своих коллег Юрий Синельщиков. А обращения, по его словам, как правило, пишутся в доброжелательной форме и не требуют обязательного ответа.

Депутатский запрос — это «мощный инструмент, с помощью которого можно протолкнуть проблему в интересах избирателей или в целом граждан России либо придать огласке какую-то негативную ситуацию», отмечает старший партнер КА Pen & Paper и бывший сенатор Константин Добрынин. «Получается, что далеко не все депутаты пользуются им, или не хотят, чтобы их интересы становились публичными. А такие депутаты, как Сергей Неверов, могут считать, что достаточно его имени в обычном письме, чтобы разрешить ситуацию»,— считает эксперт.

Мария Макутина