«Банальные отписки унижают статус депутата»

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) внес законопроект, увеличивающий ответственность за невыполнение законных требований депутатов и сенаторов. Речь идет в первую очередь об отписках чиновников и правоохранительных органов в ответ на депутатские запросы. Представители парламентской оппозиции подтвердили “Ъ” наличие проблемы, но подчеркнули, что она не касается ни партии власти, ни сенаторов, большинство из которых являются ее сторонниками. В «Единой России» также не отрицают проблему, но считают, что ее могут решить не штрафы, а «повышение политического веса» депутатов Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «должностные лица нередко грубо нарушают права депутатов», не пуская их на территорию организаций, отказываясь предоставлять требуемую информацию, документы и принимать парламентариев в приоритетном порядке. Алексей Куринный считает, что такие нарушения происходят особенно часто в отношении депутатов, представляющих парламентскую оппозицию, при этом никакого серьезного наказания за это не предусмотрено. Также он отмечает, что ст. 17.1 КоАП («Невыполнение законных требований члена Совета федерации или депутата Государственной думы», влечет штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб.— “Ъ”) «практически не применяется». Господин Куринный просит увеличить ответственность по ней до 5–10 тыс. руб. Такой же штраф предусматривается за «несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения)» — сейчас за такое правонарушение могут оштрафовать на одну-две тысячи рублей. Кроме того, депутат просит ввести новую санкцию за невыполнение требований парламентариев — дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил “Ъ”, что не поддерживает законопроект, так как у него «за семь с лишним лет в Совете федерации таких ситуаций не было», при этом он готов «посмотреть, на что ссылается автор» документа. Не сталкивался с такой проблемой и член комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный. Господин Фабричный отметил, что «незначительное повышение штрафа проблему не решит», к тому же парламентарий «не должен разговаривать письмами по любому поводу» и «парализовать работу ведомств бесчисленными обращениями»: «В моей практике были случаи, когда я несвоевременно получал ответы на свои запросы, но я не делал из этого трагедию, а просто повторил запрос и получил ответ, который меня вполне удовлетворил».

Иного мнения придерживаются представители парламентской оппозиции.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с “Ъ” признал проблему, уточнив, что «банальные отписки унижают статус депутата», а штрафование за них действительно почти не применяется. «Даже если этот штраф увеличить, я не думаю, что будет он часто применяться, потому что отписка или не отписка — вопрос достаточно субъективный. Я предпочитаю отправлять предельно конкретный запрос, иногда возвращаю ответ обратно, если не согласен с ним»,— сказал господин Нилов. Он добавил, что тем не менее чиновников нужно привлекать к ответственности, чтобы «статьи не были мертвыми», и не исключил, что проект могут принять, если с ним согласятся единороссы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов сказал “Ъ”, что с проблемой отписок сталкиваются все депутаты, входящие в парламентскую оппозицию, а у представителей ЕР и сенаторов такой проблемы нет: «Отвечают формально, постоянные отписки, на объекты чаще всего не пускают, а санкции не работают». Тем не менее законопроект господин Емельянов поддержит, чтобы «привлечь внимание к этому вопросу».

Проблема с получением ответов на запросы парламентариев действительно существует, но решить ее смогут не штрафы, а повышение депутатского статуса, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»): «Надо повышать статус депутата Госдумы: и политический вес, и моральную планку, том числе развивать парламентский контроль во всех его формах. Сейчас Дума и лично Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы.— “Ъ”) эту планку поднимают, отношения с правительством перестраиваются»,— сказал “Ъ” господин Лысаков. По его словам, даже кабмин иногда не укладывается в сроки, отвечая на протокольные поручения Госдумы, что «абсолютно недопустимо». «Если повышать штраф на три-четыре тысячи рублей, мы проблему не решим,— считает парламентарий.— Многое зависит от самого депутата, его упорства и въедливости. У меня недавно единственный случай был, когда не ответили на запрос, но это скорее казус, потому что мне отвечают всегда.

Есть случаи с задержкой ответа, и это прямое нарушение закона о статусе членов Совета федерации и депутатов Госдумы, но в итоге более 70% всех запросов заканчивается положительными решениями».

Господина Куринного Вячеслав Лысаков назвал «толковым депутатом с хорошим политическим будущим» и предположил, что «к концу созыва ему начнут отвечать на все запросы»: «Шаг его больше политический, чем правовой, но делать это нужно, потому что некоторые чиновники совершенно рассобачились».

Кира Дюрягина