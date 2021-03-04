Прибегли к полимерам

Инвестиции в строительство завода по производству композитных мембранных материалов в Энгельсском районе Саратовской области составят около 1 млрд руб. Об этом „Ъ“ сообщил соучредитель компании, которая будет заниматься строительством завода, ООО «Саратов Спинполимер» Антон Ищенко. По его словам, предприятие может составить конкуренцию итальянским и китайским производителям. В правительстве Саратовской области говорят, что готовы оказывать помощь проекту. Эксперты считают, что у будущего предприятия хорошие перспективы на рынке.

Компания ООО «Саратов Спинполимер», которая планирует строительство в Энгельсе Саратовской области завода по производству рулонных композитных мембранных материалов, завершает работу над составлением бизнес-плана проекта и обсуждает объем инвестиций. Об этом вчера сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона. В министерстве отметили, что источником финансирования выступят Корпорация поддержки малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Саратовской области и коммерческие банки.

Соучредитель ООО Антон Ищенко пояснил „Ъ“, что предполагаемый объем инвестиций составит около 1 млрд руб. По его словам, помимо средств Корпорации МСП и коммерческих банков предполагается венчурное финансирование. «Уже подтверждены рынки, проект интересен не только Саратовской области, но и иностранным партнерам»,— отметил господин Ищенко.

«Мы наблюдаем огромный спрос на подобную продукцию внутри России, сейчас она закупается в основном в Италии и Китае. Интерес проявили производители спортивной одежды и ­обуви. Есть предварительная договоренность с мировыми брендами»,— говорит совладелец предприятия.

Инвестиционный проект ООО «Саратов Спинполимер» намерено реализовать совместно с Фондом перспективных исследований. В министерстве экономического развития Саратовской области отметили, что технология была применена в производстве медицинских респираторов класса FFP1FFP3, фильтрующего материала для респираторов с бактерицидными свойствами и оконных фильтров. Разработанная компанией наномембрана благодаря малому размеру пор нановолокнистого слоя — 300–500 нм — способна защищать органы дыхания человека и жилые помещения от аллергенной пыльцы растений, уличной пыли, микроорганизмов и вирусов.

• ООО «Саратов Спинполимер», по данным kartoteka.ru, учреждено в июле прошлого года, уставной капитал 25 тыс. руб. Учредители компании Антон Ищенко (40%) и ООО «Спинполимер» (60%). ООО «Спинполимер» работает на базе Саратовского государственного университета (СГУ) им. Н.Г.Чернышевского и занимается производством фильтров для бактериально-вирусной фильтрации жидких сред, фильтров тонкой очистки воздуха и воды и фильтров для крови. Основные бенефициары «Спинполимера» — СГУ (40%), Станислав Коссович (сын президента университета Леонида Коссовича) (9,5%) и ООО «ДИС», принадлежащее Станиславу Коссовичу (32,5%).

В ноябре прошлого года инвестпроект «Производство рулонных композитных мембранных материалов» распоряжением губернатора Саратовской области был признан соответствующим критериям «масштабного инвестиционного проекта», и ему был предоставлен без торгов в аренду земельный участок площадью 14564 кв.м на окраине ­Энгельса.

Министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов считает, что проект «СаратовСпинполимера» способен «составить конкуренцию зарубежным партнерам». «Мы, в свою очередь, всегда готовы оказывать всестороннюю помощь таким проектам. В частности, с этой целью в области создана Корпорация развития»,— отметил он.

Аналитик «Фридом финанс» Валерий Емельянов полагает, что, судя по объему запланированных вложений, новый проект мог бы стать одним из лидеров производства респираторов в России, но ему придется конкурировать не с иностранными брендами, а с российскими компаниями. «Свыше 90% средств защиты класса FFP1FFP3 в нашей стране производят местные компании, в частности, такие крупные как АО „Сорбент“ (Пермский край) и Кимрская фабрика им. Горького. Они имеют объем выпуска, сопоставимый с американской 3M, у которой две производственные площадки в России»,— отметил господин Емельянов.

По его мнению, после пандемии, вероятнее всего, спрос на респираторы снизится, и «Саратов Спинполимер» будет более востребована как поставщик материалов для промышленных фильтров и очистителей ­воздуха.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев считает, что у предприятия «неплохие перспективы». «Новый материал имеет особый набор свойств, выгодно отличающих его от продуктов зарубежных производителей, и он сможет найти широкое применение в различных сферах. В силу этого он может оказаться востребованным не только на внутреннем рынке, но и выйти на экспорт»,— считает господин Калачев. По его мнению, многое будет зависеть от возможности обеспечить конкурентную стоимость продуктов из нового материала, а также от маркетинговой стратегии компании. «Поддержкой со стороны государства, региональных властей и институциональных инвесторов проект, очевидно, уже обеспечен»,— отметил Алексей Калачев.

Сергей Петунин