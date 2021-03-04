Экс-депутаты выезжают в суд

В Волгоградской области следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества «автоподставщиков», предположительно, организованного бывшими депутатами городской думы Евгением Щуром, Алексеем Зверевым и Федором Литвиненко. Следственные действия в отношении фигурантов завершились более двух лет назад, однако с августа 2018 года по настоящее время господа Щур и Зверев знакомились с материалами дела, состоящими из 1897 томов, и вещественными доказательствами, в связи с чем в феврале суд ограничил им срок ознакомления 1 марта. Адвокаты обвиняемых обжаловали установленный судом срок.

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, в состав которого, предположительно, входили трое бывших депутатов городской думы Волгограда. Они обвиняются в мошенничестве, в том числе в особо крупном размере, совершенном организованной группой, легализации денежных средств, добытых преступным путем, подделке документов и фальсификации доказательств по гражданским делам, сообщает пресс-служба СУ СК по Волгоградской области.

Обвиняемыми по этому уголовному делу проходят пять человек, включая бывших депутатов Алексея Зверева, Евгения Щура и Федора ­Литвиненко.

Согласно версии следствия, злоумышленники через подконтрольных лиц оформляли либо выкупали у автомошенников фиктивные извещения о дорожно-транспортных происшествиях, так называемые «европротоколы», для составления которых не требуется участие сотрудников полиции, а в дальнейшем, чтобы не предоставлять страховым компаниям «пострадавшие» автомобили для осмотра, самостоятельно назначали дорогостоящие экспертные исследования в аффилированных организациях, которые завышали стоимость восстановительного ремонта транспортных средств. Участие в судах принимали якобы «специальные» юристы, которые, несмотря на фиксированную заработную плату, дополнительно оценивали свои услуги в несколько десятков тысяч рублей, взыскивая эти денежные средства в судебном порядке со страховых организаций.

Ущерб страховых компаний от преступной деятельности сообщества оценивается правоохранительными органами в 84 млн руб.

В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых, в том числе земельные участки, нежилые помещения, производственные здания, транспортные средства и линию электроснабжения. Стоимость арестованного имущества составляет 58 млн руб.

Доказательная база по уголовному делу составила 1897 томов, с которыми обвиняемые и их защитники знакомились около трех лет. По мнению следственных органов, тем самым они «злоупотребили своим законным правом и затягивали процессуальные сроки». В частности, как сообщала ранее пресс-служба Центрального районного суда Волгограда, Алексей Зверев с 17 августа 2018 года по 27 августа 2019 года ознакомился с 1890 томами уголовного дела, а с 28 августа 2019-го по настоящее время — только с двумя. Аналогичная ситуация и с господином Щуром. С 16 августа 2018 года по 14 мая 2020 года он ознакомился с 1870 томами уголовного дела, а с 14 мая по начало февраля — с девятью.

Суд установил фигурантам срок для ознакомления с материалами дела до 1 марта, однако защита адвокатов обжаловала это решение. Как рассказала „Ъ“ руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, жалоба адвоката Евгения Щура Андрея Иванова на ограничение сроков ознакомления с материалами дела и вещественными доказательствами поступила в областной суд и назначена к рассмотрению на 18 марта, жалоба господина Зверева еще не поступала. Третий экс-депутат ознакомился с материалами уголовного дела в срок, и в отношении него у следствия претензий не было.

В ближайшее время материалы с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.

По данным „Ъ“, все фигуранты дела не признают вину и уверяют, что вели законную предпринимательскую деятельность. Комментировать передачу дела в суд защитники бывших депутатов не стали.

Марина Ковалева