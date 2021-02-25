Китай позаботился о бедных

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об окончательной победе над бедностью. За последние восемь лет Китай вывел из нищеты почти 100 млн граждан, а всего с конца 1970-х — 770 млн человек. Это удалось сделать благодаря «усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа», заявил Си Цзиньпин. Он назвал результаты борьбы с нищетой «еще одним чудом, которое останется в истории».

Вызывает ли это доверие? И что такое бедность по-китайски? На эти вопросы ответил директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов: «Китай для себя установил черту бедности, которая равняется приблизительно $2,25 в день. И это обычно применяется для стран, которые переходят от бедности к среднему уровню развития, например, в Эфиопии или Индии.

Китай же по многим параметрам считается страной уже среднего уровня дохода. И теоретически ежедневная черта должна быть более $5,5. Страна обещала преодолеть черту бедности к 2021-му, году столетия основания Компартии, так что это, конечно, политическая победа. Китайцы — молодцы, мне самому приходилось видеть, что такое бедность в этой стране, в южных и северо-западных провинциях она абсолютно убийственная: люди в прямом смысле жили в бараках и готовили пищу на костре на бетонном полу. Это можно было наблюдать еще пять-семь лет назад. Сейчас, конечно, такого нет».

Победить нищету Китаю удалось благодаря пособиям и созданию рабочих мест. Местному правительству нужно платежеспособное население, отметил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев: «В бедных районах строились дороги в труднодоступных местах, прокладывались коммуникации, оптоволоконная связь, производились выплаты и создавались производств. “Карманы бедности” в Китае — это в основном труднодоступные горные сельские районы. И там для людей, конечно, нужно создать хоть какую-то возможность что-то производить и продавать. Но как раз в этом страна преуспела.

Китай переходит от экспортной модели к наращиванию потребления. Поэтому сейчас китайскому правительству нужны люди, которые готовы прийти в магазин и бесконечно тратить деньги. Вот какая подоплека у заявлений Си Цзиньпина».

Экономическим ростом Китай обязан и Западу, который начал активно инвестировать в страну, отметил заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин: «Понятно, что заслуга партии и народа, конечно же, в этом есть. В Китае было очень много критически бедных и нищих людей, которые были готовы работать за копейки на практически нулевых видах производства. Когда сложилась благоприятная обстановка в мировой экономике, развивалась глобализация, в страну потекли инвестиции, были перенесены производства, потому что китайцы обычно трудились. И то поколение, которое само себя фактически вытащило из нищеты, наслаждается полученными результатами. Но я бы не стал говорить о том, что это общемировой рецепт, который подходит для всех остальных стран, это китайский путь».

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В Кремле порадовались успехам КНР в борьбе с бедностью. «Китайским партнерам удается поддерживать развитие несмотря на все сложности»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В России же, по его словам, борьба продолжается. «Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается, и эта работа будет продолжаться»,— сказал Песков. Сейчас за чертой бедности проживают 13,5% россиян — это около 20 млн человек.

Иван Корякин