Пашинян вновь заявил о готовности провести внеочередные выборы в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил о готовности организовать внеочередные парламентские выборы, но парламентская оппозиция должна согласиться с его условиями. Ранее на митинге 1 марта премьер выразил готовность провести внеочередные выборы, если его предложение одобрит оппозиция.

«Если парламентская оппозиция примет наше предложение, у нас появится возможность проведения внеочередных выборов в согласованные сроки в течение 2021 года. Выборы — средство восстановления общественной солидарности. И власти должны быть гарантом, что выборы пройдут справедливо и свободно»,— сказал господин Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте 3 марта (цитата по «Интерфаксу»). Он заявил, что планирует встретиться с представителями парламентской оппозиции.

Никол Пашинян предлагает оппозиции подписать документ, согласно которому в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата, однако оппозиция отвергла это предложение. Для роспуска парламента премьер должен уйти в отставку. Между тем, внепарламентская оппозиция заявила, что не согласится на проведение внеочередных парламентских выборов без отставки господина Пашиняна.

1 марта премьер-министр Армении в ходе митинга на площади Республики предложил провести в октябре референдум по вопросу новой конституции. Он заявил, что инициирует поправки для перехода Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления.

Сегодня, 3 марта, очередной митинг с требованием отставки Никола Пашиняна проводит оппозиция.

Подробнее об акции 1 марта читайте в публикации “Ъ” «Ночь, улица, бунтарь, Армения».