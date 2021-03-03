Минюст признал профсоюз «Альянс врачей» иноагентом

Министерство юстиции включило межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщила пресс-служба ведомства «Интерфаксу».

По данным Минюста, во время проверки «в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности». «Альянс врачей» был создан в 2018 году. На сайте профсоюза указано, что он защищает права медицинских работников по всей стране, отделения есть в 42 регионах.

Пресс-секретарь организации Александра Захарова сообщила, что альянс пока не получил никакого уведомления. «Это для нас такая же новость, как и для вас. Мы сами ждем объяснений от Минюста»,— сказала госпожа Захарова «Открытым медиа».

28 января главу профсоюза Анастасию Васильеву задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Дело возбудили после несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Госпоже Васильевой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий (запрета покидать дом с 20:00 до 8:00).

Анастасия Васильева является личным врачом Алексея Навального. В августе 2020 года она отправилась в Омск, когда оппозиционеру стало плохо в самолете из Томска в Москву и он впал в кому. Она и штаб политика просили Кремль посодействовать в предоставлении медицинской документации для перевода Алексея Навального в зарубежную клинику.