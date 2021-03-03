Реальные зарплаты нижегородцев за год выросли на 0,2%

В Нижегородской области средняя начисленная зарплата в 2020 году составила 37,44 тыс. руб., подсчитали в Нижегородстате. Это на 4,1% выше уровня 2019 года. При этом реальная средняя зарплата (характеризует покупательскую способность начисленной зарплаты) выросла только на 0,2%.

Для сравнения, в 2019 году средняя начисленная зарплата выросла на 6,9% к уровню 2018 года, номинальная увеличилась на 2,4%.

Как ранее сообщалось, в 2020 году инфляция в Нижегородской области превысила общероссийский уровень и составила 5,8%. Показатель за год вырос на 2,8 процентных пункта.

Анастасия Еремина