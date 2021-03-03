Экспертов выводят на связь

Минцифры вводит обязательную госэкспертизу строительства сетей связи на их соответствие требованиям безопасности и отказоустойчивости. Оплачивать процесс будут сами операторы. Подобная экспертиза уже проводилась до 2012 года, но была отменена. Эксперты оценивают затраты операторов на исполнение новых требований в 2–10% расходов на строительство сетей, в Минцифры утверждают, что стоимость экспертизы будет чисто символической. Но главной проблемой и участники рынка, и аналитики называют рост административной нагрузки и коррупционные риски.

“Ъ” ознакомился с законопроектом Минцифры, который обяжет операторов проходить обязательную государственную экспертизу для строительства сетей связи. Документ 20 февраля был направлен для проведения «регуляторной гильотины» в аппарат правительства, Минэкономики, Минюст и Аналитический центр при правительстве, следует из письма (есть у “Ъ”), подписанного заместителем главы Минцифры Олегом Ивановым. Сейчас Минцифры прорабатывает документ с другими ведомствами, уточнили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Введение обязательной экспертизы сетей должно «упорядочить процедуры проектирования и ввода в эксплуатацию», масштабы которых в последние годы заметно увеличились, следует из пояснительной записки к законопроекту. Также идея призвана повысить «безопасность единой сети электросвязи РФ в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время».

Документ Минцифры предполагает, что операторы связи, прежде чем начать строительство сети, должны будут создать ее «фрагмент», который подвергнется обязательной экспертизе за счет самих участников рынка. Размер оплаты и порядок экспертизы определит правительство. Проверку фрагментов сети будет проводить специальная уполномоченная организация, которая передаст данные в Минцифры. Министерство в течение пяти рабочих дней должно внести их в специальный реестр.

Под действие проекта попадут сети междугородной и международной телефонной связи, фиксированной, мобильной, спутниковой, радиотелефонной, а также сети для распространения ТВ и радиовещания. Авторы инициативы признают в документе, что его принятие «повлечет финансовые последствия» для бизнеса. Речь идет о взимании госпошлины за госуслугу, что в среднем составляет от 1–3 тыс. руб., сообщили “Ъ” в Минцифры.

Фактически новые правила представляют собой возврат к госэкспертизе сетей связи, которую до 2012 года проводило ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий», говорит независимый антикоррупционный эксперт Минюста Дмитрий Галушко. Когда Минцифры возглавил Николай Никифоров, требование, отмечает эксперт, было отменено.

Сейчас операторы тратят на строительство сети миллиарды рублей. МТС, например, в 2021 году планирует вложить порядка 16 млрд руб. в создание дополнительных 6,5 тыс. новых базовых станций в Москве и Подмосковье. «Вымпелком» в 2020 году заявлял, что в течение трех лет потратит 3 млрд руб. на строительство 5G-ready сети (поддерживает действующий стандарт LTE и сможет поддерживать 5G после его запуска) на всех станциях, в переходах и тоннелях московского метро.

Стоимость экспертизы может составить 5–10% от всех расходов операторов на строительство сетей, полагает господин Галушко: «Законопроект повлечет дополнительные расходы операторов, а также замедлит сроки строительства сетей связи и внедрения новых технологий». По мнению Алексея Бойко из MForum Analytics, стоимость экспертизы может составить 2–3% от затрат на оборудование. Но главной проблемой проекта, уточняет Дмитрий Галушко, станут коррупционные риски.

В МТС, «ЭР-Телекоме» и «Ростелекоме» отказались от комментариев. В «Вымпелкоме» не поддерживают инициативу: «Отмена экспертизы в свое время снизила административную и финансовую нагрузку при развитии сетей связи». Целостность и безопасность сетей уже обеспечивается в рамках действующего законодательства, считают в компании. В «МегаФоне» согласны, что инициатива приведет к «избыточному обременению операторов связи».

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк