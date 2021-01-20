5G соберет дивиденды

Затраты российских операторов связи на строительство сетей нового стандарта 5G могут оказаться выше, чем ожидалось, и достигнут 1 трлн руб. к 2027 году, прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Это случится, если новую технологию, как и планирует государство, придется развивать в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. По мнению аналитиков, такие инвестиции грозят операторам сокращением свободного денежного потока, а акционерам — снижением дивидендных выплат. Сами операторы пока не теряют надежду получить для развития 5G «золотой диапазон» — 3,4–3,8 ГГц.

Совокупные затраты операторов связи на развитие стандарта 5G в России могут превысить 1 трлн руб. до 2027 года в случае строительства сети в выбранном правительством диапазоне 4,8–4,99 ГГц, следует из прогноза АКРА, с которым ознакомился “Ъ”. Повышение капитальных расходов (CAPEX) может снизить свободный денежный поток сектора до отрицательных значений в 2021–2024 годах, что приведет к продолжению роста долга в абсолютном выражении и снижению дивидендных выплат уже начиная с 2022 года, предупреждают аналитики.

Дело в том, что при строительстве 5G в частотах 4,8–4,99 ГГц затраты операторов будут выше, чем в «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц, который выбран в качестве основного для 5G в большинстве стран, но в России занят военной спутниковой связью.

Рост инвестиций объясняется удорожанием оборудования, которое крупнейшие поставщики производят в первую очередь для «золотого диапазона», большей плотностью установки базовых станций связи и ростом расходов на электричество, считает АКРА. По оценке агентства, активное внедрение 5G в России начнется не раньше 2024 года, но из-за недостаточного спроса на технологию сроки могут быть сдвинуты.

Общий объем российского телекоммуникационного рынка по итогам 2020 года, по данным АКРА, вырос на 2%, до 1,79 трлн руб. В среднесрочной перспективе рост, согласно прогнозу, будет сопоставим с инфляцией и не превысит 4% в год.

О том, что диапазон 4,8–4,99 ГГц будет выделен для 5G в России, в октябре 2020 года объявил глава Минцифры Максут Шадаев. При этом, согласно концепции развития технологии, принятой министерством, совокупные затраты операторов на 5G к 2024 году должны составить всего 161 млрд руб. в случае самостоятельного строительства сетей каждым и 55,4 млрд руб. при объединении в консорциум.

Сами операторы связи пока не считают вопрос выбора частот для 5G в России решенным и рассчитывают побороться за «золотой диапазон», рассказали “Ъ” в нескольких компаниях.

Пока же вложения в 5G ограничиваются поддержанием тестовых зон и партнерскими проектами, что составляет небольшую часть в общих капитальных затратах на строительство инфраструктуры, рассказали в Tele2. Оценить реальные расходы можно будет только при «окончательном решении» частотного вопроса, считают в компании и соглашаются в МТС и «Вымпелкоме». В «Ростелекоме» тоже считают преждевременным прогнозировать капитальные вложения и их влияние на финансовые показатели компаний. В «МегаФоне» отказались от комментариев.

Объем инвестиций в закупку оборудования и строительство сетей в прогнозе АКРА может соответствовать действительности, полагает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. При этом АКРА, вероятно, еще и не учитывало возможные затраты на аукционы на покупку частот, добавляет он. Сейчас, по подсчетам господина Либина, капитальные затраты «большой четверки» операторов связи совокупно составляют 300 млрд руб. ежегодно, но затраты на 5G постепенно будут замещать текущие затраты на 4G, поэтому резкого роста CAPEX не будет.

На горизонте ближайших двух лет частоты для массового строительства 5G вряд ли будут расчищены, а сама технология останется востребована в основном для корпоративных сетей, считает замдиректора практики по работе с технологическими компаниями KPMG в России и СНГ Денис Черноокий. Поэтому существенных вложений в 5G, по его мнению, в 2021 году операторы точно смогут избежать, и негативного влияния на их финансовые показатели и выплату дивидендов пока что не будет.

Юлия Тишина