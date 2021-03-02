Нижегородской журналистке запретили выходить в интернет из-за санитарных нарушений

Нижегородский райсуд избрал меру пресечения нижегородской журналистке агентства «Нижний сейчас» и активистке Наталье Резонтовой, обвиняемой в нарушении санитарных правил (ст. 236 УК РФ) при проведении 23 и 31 января несанкционированных митингов в поддержку политика Алексея Навального.

Журналистке запретили пользоваться телефоном, почтой и выходить в интернет. Обо всех звонках она обязана отчитываться службе надзора. Также Наталье Резонтовой нельзя участвовать в акциях протеста и общаться с координатором нижегородского штаба Навального Романом Трегубовым, который проходит подозреваемым по этому уголовному делу.

О такой мере пресечения просили в МВД. Ведомство посчитало, что Наталья Резонтова может чинить препятствия следствию, если у нее будет доступ к мобильной связи и выход в интернет. Кроме того, следствие указало, что фигуранты дела могут инициировать новые митинги и тем самым продолжить противоправную деятельность по распространению коронавирусной инфекции. Защита настаивала, что такие ограничения воспрепятствуют журналистской деятельности обвиняемой, а участие в несанкционированных мероприятиях запрещено.

Роман Рыскаль