На координатора нижегородского штаба Навального завели уголовное дело

Полиция завела уголовное дело на координатора штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова. Как сообщается на странице штаба в социальной сети ВКонтакте, дело заведено 25 февраля по ч.1 ст.236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Роман Трегубов и ряд неустановленных лиц проходят по делу подозреваемым. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 700 тыс. руб., лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также обвиняемый может получить ограничение свободы или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в январе 2021 года сначала оштрафовали на 25 тыс. руб., а потом арестовали на пять суток за организацию несанкционированных митингов. Эти акции прошли в Нижнем Новгороде 23 и 31 января. Находясь под арестом, Роман Трегубов заявил о сложении полномочий координатора, так как не согласен с политикой штаба выводить людей на несогласованные шествия. Выйдя из под ареста, он поспешил отказаться от своих слов, заявив, что видеоролик был записан под давлением со стороны правоохранительных органов.

Андрей Репин