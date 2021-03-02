Подрядчик приступил к благоустройству Нижневолжской набережной

Подрядчик ООО «Инжиниринг групп» приступил к благоустройству Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, сообщили “Ъ-Приволжье” в АНО «Центр 800». Работы должны завершить в июле.

Как ранее сообщалось, стоимость контракта по благоустройству территории составила 150 млн руб. На набережной должны провести озеленение, оборудовать освещение нижних бетонных ярусов, установить тенты и навесы, создать спортивную и детскую площадки, сцену для культурных мероприятий, пункты проката велосипедов и роликов.

Благоустройство запланировано в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Всего в этом году планируют привести в порядок 33 общественных пространства по проекту «Среда 800». Отметим, что по некоторым объектам закупки не состоялись — так, не удалось найти подрядчика по созданию выставочных площадей в пакгаузах на стрелке за 660 млн руб.