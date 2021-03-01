Партия Тимошенко потребовала прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Партия «Батькивщина» требует прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии на Украину и начать расследование по этому вопросу, заявила лидер партии бывший премьер Юлия Тимошенко. По ее мнению, импорт белорусской и российской электроэнергии угрожает национальной безопасности страны.

«Заводят сейчас электроэнергию из Беларуси и из России на коррупционной основе, а наши энергоблоки останавливают. Именно поэтому мы внесли законопроект №3739, где мы требуем прекратить импорт электроэнергии на территории Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией»,— заявила Юлия Тимошенко на брифинге.

По ее словам, с начала года Украина заплатила России и Белоруссии 850 млн гривен (около $30,4 млн) за импорт электроэнергии. Она призвала немедленно начать расследование по этому делу.

Ранее в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России, в январе — из Белоруссии. По словам главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, страна не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. На начало февраля запасы угля на Украине были в 5,5 раза меньше значений прошлого года. Вместе с тем исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что страна намерена отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но для этого надо присоединиться к энергосистеме ЕС.