Украина откажется от импорта электроэнергии из России после присоединения к энергосистеме ЕС

Украина намерена отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии, но для этого надо присоединиться к энергосистеме ЕС, заявил исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, возобновление импорта электроэнергии на Украину из России и Белоруссии было вынужденным.

«Мы против того, чтобы Украина импортировала электроэнергию из России и Белоруссии. Для этого необходимо отсоединиться от системы с РФ и Белоруссией и присоединиться к европейской системе»,— сказал господин Витренко журналистам (цитата по «Прайму»).

Он отметил, что дефицит электроэнергии в стране возник из-за холодов. По его словам, электроэнергии не хватало даже с учетом того, что на полную мощность работали украинские атомные, угольные и газовые блоки. «Нам нужно сделать так, чтобы мы наперед развивали свою систему и чтоб нам потом не нужно было в аварийном режиме брать электричество из РФ и Белоруссии»,— сказал Юрий Витренко.

Ранее в феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России, в январе — из Белоруссии. По словам главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, страна не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. На начало февраля запасы угля на Украиине были в 5,5 раза меньше значений прошлого года.