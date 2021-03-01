СКР просит суд продлить арест Фургала до лета

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы до 8 июня продлить срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося под стражей по делу об организации заказных убийств и покушении.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала. Следствие ходатайствует о продлении избранной меры пресечения до 8 июня 2021 года»,— приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004–2005 годах. Бывший губернатор не признает вину, он находится в московском СИЗО «Лефортово». Следственный комитет России (СКР) завершил расследование его дела в феврале. При этом, как стало известно “Ъ”, СКР активно проверяет бывшего губернатора на причастность к махинациям с бюджетными деньгами.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сергею Фургалу подобрали банкира».