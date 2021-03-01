«Золотой глобус» расставил фильмы по номинациям

«Земля кочевников», «Борат-2» и «Корона» стали триумфаторами «Золотого глобуса». Они победили в номинациях «Лучшая драма», «Лучшая комедия» и «Лучший драматический сериал». Церемония, которая считается своеобразной репетицией «Оскара», впервые прошла в онлайн-формате. О том, что из этого получилось, расскажет Илья Сизов.



28 февраля изначально планировали провести церемонию вручения «Оскаров». Но ее перенесли на апрель и рассчитывают сохранить традиционный офлайн-формат. А вот организаторы «Золотого глобуса» рисковать не стали. Ведущие церемонии находились в разных студиях — в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз. Лауреаты появлялись только на экране по видеосвязи. А в залах вместо знаменитостей посадили людей, которые борются с пандемией.

Телевизионные рейтинги кинопремий с каждым годом снижаются. В прошлом году и «Золотой глобус», и даже «Оскар» обновили многолетние антирекорды. Организаторы стараются придумать форматы, но удержать внимание зрителей все сложнее. И хотя рейтинги последнего «Золотого глобуса» пока не подсчитали, очевидно, что церемония была, мягко говоря, не самой зрелищной и интересной, отмечает кинокритик Егор Беликов: «Вместе с этой естественной, казалось бы, смертью церемониальности умер весь смысл того, что мы сморим это в прямом эфире. Раньше мы следили за каким-то блеском мишуры, за тем, как по красной дорожке проходили звезды в платьях, и это хоть как-то увлекало и отвлекало от того, что мы, по сути, смотрим объявление результатов голосования некой ограниченной группы лиц, которая якобы разбирается в кино».

Пандемия повлияла не только на формат церемонии, но и на список номинантов. Кинопрокат в 2020 году практически остановился. Так что среди лауреатов, ожидаемо, оказались либо фильмы со стримингов, либо авторское кино, которое отметили на главных фестивалях. Так, обладатель «Золотого льва» фильм «Земля кочевников» назван лучшей драмой. Постановщица ленты Хлоя Чжао получила награду за режиссуру. В комедийной номинации победил «Борат-2», сатирический фильм про приключения казахстанского журналиста в США.

Псевдодокументальную картину, изобличающую республиканцев и ковид-диссидентов, снимали незадолго до президентских выборов. В кадре оказались реальные люди, в том числе бывший вице-президент Майкл Пенс и адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. Во время церемонии его особую роль в фильме отметил главный актер Саша Барон Коэн: «Должен сказать, что этот фильм не получился бы без еще одной главной звезды, нового таланта, который появился из ниоткуда и оказался гением комедии. Конечно, я говорю о Руди Джулиани. Серьезно, кто еще может вызвать столько смеха, просто расстегнув молнию? Невероятно».

В сериальных номинациях отметили нашумевшие «Корону» и «Ход королевы» от Netflix, а также ситком «Шиттс Крик», который выходил на канале CBC. «Душа» от студии Pixar получила награду за «Лучший анимационный фильм». Результаты церемонии оказались предсказуемы, продолжает кинокритик Егор Беликов. Но это вовсе не значит, что ленты, награжденные «Золотым глобусом», станут фаворитами «Оскара». «Мероприятие прошло, как и должно было, другой вопрос в том, почему мы вообще ожидали “Золотого глобуса”. Я очень рад за “Землю кочевников”, которая наверняка получит премию и на “Оскаре”, очень бы хотелось верить, что и “Борат-2” тоже. Я бы не сказал, что можно сделать далеко идущие выводы, кроме фильма Хлои Чжао, который прошел по всем премиям — фильм выиграл и “Золотого льва” в Венеции, и главный приз в Торонто. В более мелких номинациях, думаю, что по “Глобусу” судить рано»,— отмечает Беликов.

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В этом году «Золотой глобус» оказался в центре двух скандалов. Организаторов премии — Голливудскую ассоциацию иностранной прессы — обвинили в коррупции и уклонении от налогов. Кроме того, журналисты выяснили, что среди членов ассоциации нет ни одного темнокожего. Во время церемонии организаторы пообещали вскоре решить эту проблему.