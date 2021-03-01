Бизнес хочет продолжения поддержки

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в правительство с предложением новых мер поддержки бизнеса для его восстановления после «коронакризиса». Самыми востребованными господин Титов, исходя из опроса предпринимателей, называет меры финансовой поддержки: налоговые послабления, льготные кредиты и прямые дотации на сохранение занятости, а также усилия по стимулированию спроса.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с предложениями новых мер поддержки бизнеса (есть у “Ъ”). Бизнес-омбудсмен ссылается на результаты свежего опроса предпринимателей, который зафиксировал угрозу того, что каждая десятая в 2021 году может покинуть рынок, инициировав процесс банкротства.

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Ранее Минэкономики сообщало о разработке двух пакетов предложений — по сохранению занятости и поддержке малого бизнеса. На прошлой неделе правительство рассказало о перезапуске программы льготного кредитования бизнеса на новых условиях. Ставка по таким займам будет повышена с 2% до 3% годовых, участие в программе смогут принять «наименее восстановившиеся отрасли» — при этом при сохранении штата бизнес по-прежнему сможет рассчитывать на полное списание долга (см. “Ъ” от 25 февраля).

Новые льготные кредиты называются самыми востребованными мерами поддержки, следует из письма Бориса Титова.

По результатам опроса бизнес также нуждается в налоговых послаблениях и новой налоговой реструктуризации, прямых дотациях на сохранение занятости, а также в стимулировании спроса. Исходя из этого в аппарате уполномоченного предлагают предусмотреть специальные налоговые режимы для пострадавших отраслей. Например, для общепита предлагается существенно смягчить условия упрощенной системы налогообложения, подняв потолок допустимой для такого режима выручки в четыре раза, до 800 млн руб. Также в письме — предложение признать безнадежной к взысканию задолженность бизнеса на февраль 2021 года для компаний с падением выручки в 2020 году более чем на 50%, а при обороте компаний до 2 млрд руб.— на 30%. Блок мер касается пролонгации арендных льгот — обращений за льготной арендой госимущества и отсрочек по оплате при выкупе такого имущества малым бизнесом.

Ключевым же в письме называется пересмотр принципов господдержки — отказ от отнесения компаний к пострадавшим по ОКВЭД (видам экономической деятельности) в пользу критерия падения выручки более чем на 30%.

Бизнес неоднократно указывал на недоступность господдержки для пострадавших компаний из-за формального подхода при определении ОКВЭД. Президент после обращений деловых сообществ еще весной 2020 года поручал пересмотреть критерии поддержки, однако чиновники тогда указывали на сложность оперативной оценки падения выручки — и ОКВЭД сохранился.

Диана Галиева