Бизнес хочет продолжения поддержки

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в правительство с предложением новых мер поддержки бизнеса для его восстановления после «коронакризиса». Самыми востребованными господин Титов, исходя из опроса предпринимателей, называет меры финансовой поддержки: налоговые послабления, льготные кредиты и прямые дотации на сохранение занятости, а также усилия по стимулированию спроса.
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с предложениями новых мер поддержки бизнеса (есть у “Ъ”). Бизнес-омбудсмен ссылается на результаты свежего опроса предпринимателей, который зафиксировал угрозу того, что каждая десятая в 2021 году может покинуть рынок, инициировав процесс банкротства.
Борис Титов об уроках прохождения Россией коронакризиса
Ранее Минэкономики сообщало о разработке двух пакетов предложений — по сохранению занятости и поддержке малого бизнеса. На прошлой неделе правительство рассказало о перезапуске программы льготного кредитования бизнеса на новых условиях. Ставка по таким займам будет повышена с 2% до 3% годовых, участие в программе смогут принять «наименее восстановившиеся отрасли» — при этом при сохранении штата бизнес по-прежнему сможет рассчитывать на полное списание долга (см. “Ъ” от 25 февраля).
По результатам опроса бизнес также нуждается в налоговых послаблениях и новой налоговой реструктуризации, прямых дотациях на сохранение занятости, а также в стимулировании спроса. Исходя из этого в аппарате уполномоченного предлагают предусмотреть специальные налоговые режимы для пострадавших отраслей. Например, для общепита предлагается существенно смягчить условия упрощенной системы налогообложения, подняв потолок допустимой для такого режима выручки в четыре раза, до 800 млн руб. Также в письме — предложение признать безнадежной к взысканию задолженность бизнеса на февраль 2021 года для компаний с падением выручки в 2020 году более чем на 50%, а при обороте компаний до 2 млрд руб.— на 30%. Блок мер касается пролонгации арендных льгот — обращений за льготной арендой госимущества и отсрочек по оплате при выкупе такого имущества малым бизнесом.
Бизнес неоднократно указывал на недоступность господдержки для пострадавших компаний из-за формального подхода при определении ОКВЭД. Президент после обращений деловых сообществ еще весной 2020 года поручал пересмотреть критерии поддержки, однако чиновники тогда указывали на сложность оперативной оценки падения выручки — и ОКВЭД сохранился.