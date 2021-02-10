Между мобилизацией и ростом

О том, какой ценой российская экономика устояла во время пандемии и что следует делать дальше, в колонке для “Ъ” рассуждает уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов.

Свежий страновой отчет Международного валютного фонда (МВФ), на мой взгляд, содержит две новости относительно российской экономики. Новость хорошая. Отечественная экономика в прошедшем году продемонстрировала феноменальную устойчивость в условиях мирового ковидного кризиса. Падение «всего» на 3,1% выглядит на фоне других стран настоящим достижением и победой.

Вторая новость выглядит не столь оптимистично. Победа эта была достигнута благодаря сформировавшейся «мобилизационной» модели отечественной экономики. Подавляющее доминирование государственного сектора, низкий уровень интеграции в мировую экономику, слабо развитый сектор услуг, финансовые резервы, накопленные за счет нефтегазовых доходов… Все это позволяет относительно быстро мобилизовать ресурсы в кризисных и экстремальных ситуациях и относительно безболезненно направить более 5,5% ВВП на меры поддержки.

Но есть одно «но». «Встроенных» механизмов для дальнейшего развития такая система не имеет. Совсем.

МВФ осторожно предостерегает, что в этом году нашу экономику ждут «отложенный» рост банкротств (прежде всего в секторе малого и среднего бизнеса), вызванный медленными темпами восстановления потребительского спроса и изменением его структуры, замедление инвестиций в модернизацию технологических мощностей (по сути, нарастание технологического отставания) и переходящий в долгосрочную фазу рост безработицы. Поможет ли в этой ситуации очередная «мобилизация»? Очень сомнительно. Впрочем, на какой-то период вполне возможно относительно стабильное сохранение ситуации «усредненной бедности». Мы уже проходили такое во времена СССР. Самое опасное сейчас, что у государства есть просто огромный соблазн согласиться с таким «сценарием», тем более на фоне относительно высоких текущих цен на энергоносители.

Выход из этой ситуации есть. И мы неоднократно об этом говорили. Он достаточно очевиден: борьба не с последствиями, а со структурными причинами.

То, что сейчас называется «мерами поддержки», уже должно перейти в категорию осознанных государственных инвестиций, направленных на ликвидацию откровенных дисбалансов отечественной экономики.

Инвестиции путем обеспечения привлекательных режимов налогообложения и доступных кредитных ресурсов в развитие частных малых и средних предприятий, занятых современным товарным производством и сферой услуг.

Именно это позволяет создать действительно значимое число новых рабочих мест, обеспечивающих бюджет налогами, а не «кругооборотом» государственных денег внутри замкнутой системы. Именно эта «новая занятость» может обеспечить в экономике новый рост спроса и «перезапустить» инвестиционный процесс. И именно это может реально повлиять на рост доходов населения, а не распространение стабильной бедности. На мой взгляд, такие решения возможны даже при сохранении определенного набора уже проверенных «стабилизирующих факторов». Но эти факторы, безусловно, не должны быть доминантой, ибо развития экономики они просто не подразумевают. Альтернатива возможна, но я надеюсь, что следов от этих «граблей» нам уже предостаточно.