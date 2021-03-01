Суд арестовал владельца «Монерона» Пашова на два месяца

Центральный районный суд Хабаровска заключил депутата Сахалинской областной думы, владельца ООО «Монерон» Дмитрия Пашова под стражу до 26 апреля.

«Центральным районным судом 28 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля»,— передает «РИА Новости» сообщение суда. Представитель суда отметила, что пока что господин Пашов будет находиться в СИЗО Хабаровска, «а далее как решит следователь».

Господина Пашова обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей путем занижения стоимости продукции, экспортируемой за рубеж, сообщил изданию Sakhalin.info президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Дмитрий Пашов занимает пост председателя правления ассоциации. Ранее господин Козлов говорил «РИА Новости», что ассоциация будет ходатайствовать о мере пресечения, не связанной с арестом.

Местные СМИ сообщили о задержании Дмитрия Пашова 26 февраля. Депутат был задержан в Хабаровске, после допроса из-за видео с участием бывшего владельца «Монерона» Олега Кана, который обвиняется в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя.

Дмитрий Пашов в сентябре 2020 года возглавил рейтинг самых богатых госслужащих по версии Forbes: он и его семья задекларировали доход в 6,2 млрд руб. Принадлежащая ему компания «Монерон» до 2019 года была одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. В 2020 года Ксения Собчак выразила желание купить долю в «Монерона», но отказалась от покупки из-за ареста активов.

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