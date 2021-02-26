«Лучшие из худших»

Футбольный клуб «Краснодар» – единственный российский участник весенней стадии еврокубков – завершил свое выступление в Лиге Европы. 25 февраля в ответной встрече подопечные Мурада Мусаева с минимальным счетом 1:0 уступили «Динамо» из Загреба. Итоговый результат по сумме двух встреч составил 4:2 в пользу хорватской команды. Несмотря на довольно удачный для краснодарской команды еврокубковый сезон, эксперты считают, что шансов вернуться в европейские турниры в ближайшее время у клуба практически нет, если команда не изменится.



Футбольный клуб «Краснодар» второй раз проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 Лиги Европы, завершив свое выступление в весенней части еврокубков.

После домашнего поражения от «Динамо» 18 февраля (2:3) для того, чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы, «Краснодару» необходимо было побеждать с перевесом в два забитых мяча. Однако быкам не только не удалось победить, но даже забить хотя бы один мяч в ворота хорватов. В итоге матч на стадионе «Максимир», где также играет сборная Хорватии, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Итоговый счет по сумме двух встреч составил 4:2 в пользу «Динамо».

Единственный мяч в ходе ответной встречи на 31-й минуте забил полузащитник хорватской команды Мислав Оршич. Голевая атака началась после ошибки французского полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла и завершилась взятием ворот дебютанта команды из столицы Кубани, 19-летнего воспитанника «Краснодара» Станислава Агкацева.

Участие молодого вратаря в матче стало одним из неожиданных решений главного тренера «быков» Мурада Мусаева. За день до встречи планировалось, что на ворота может стать другой воспитанник «Краснодара» Денис Адамов: он должен был сменить 35-летнего Евгения Городова, который неудачно провел первую встречу против «Динамо», пропустив три мяча. Однако 25 февраля его отозвали из заявки команды, а позже стало известно, что вратарь пополнит состав ФК «Сочи». Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции отказался комментировать уход Адамова, заявив, что тот не хотел играть за «Краснодар».

«Есть футболисты, которые не хотят здесь быть. Адамов теперь футболист "Сочи", о нем я больше говорить не хочу», -заявил главный тренер «Краснодара».

Еще одной неожиданностью стало отсутствие нападающего Маркуса Берга, у которого, как оказалось, обострилась старая травма спины. По словам наставника команды, сейчас из-за этой травмы Берг даже не может передвигаться: он остался в Краснодаре и проходит лечение.

«Как и ожидалось, игра получилась сложная с большим количеством единоборств, борьбы. Было мало пространств, чтобы проводить свои атаки – соперник был хорошо готов физически. Мы пропустили гол после глупой ошибки. Можно сказать, что подарили мяч, сделав задачу для Загреба еще комфортнее. Они играли по счету, уходили в быстрые атаки. Мы не смогли оказать должного давления, чтобы добиться победы», – прокомментировал итог наставник «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Краснодар» был последним российским клубом в еврокубках нынешнего сезона. Минувшей осенью санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» заняли последнее место в своих группах в розыгрыше Лиги чемпионов и не смогли пробиться во второй по престижности европейский турнир. Кроме того, ЦСКА, изначально попавший в Лигу Европы, не смог выйти из группы в весеннюю стадию турнира, набрав всего три очка по сумме всех встреч. Претендовавшие на участие в Лиге Европы «Ростов» и московское «Динамо» минувшей осенью не смогли пройти квалификационную стадию.

Еврокубковый сезон 2020/21 для «Краснодара» начался в сентябре прошлого года с двух убедительных побед над греческим «ПАОКом» (2:1, 1:2) в квалификационном этапе. Это позволило команде из столицы Кубани впервые в истории пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, где подопечные Мурада Мусаева встретились с английским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». По итогам шести встреч «Краснодар» набрал пять очков, один раз обыграв «Ренн» (1:0) и сыграв две ничьи – с тем же «Ренном» и «Челси» (оба матча закончились со счетом 1:1). По итогам группового этапа краснодарский клуб занял третье место, что позволило ему выйти в весеннюю стадию еврокубков.

Спортивный обозреватель Ъ-FM Владимир Осипов находит выступление «Краснодара» на фоне остальных российских клубов весьма удачным, однако он отметил, что загребское «Динамо» изначально было непростым соперником, которого нельзя было недооценивать.

«Да, «Краснодар» стал единственным, кто вышел в плей-офф еврокубков, попал в Лигу Европы. Но, по сути «Краснодар» стал лучшим из худших. Кроме того, тот, кто следил за Лигой Европы и за «Динамо», знает, насколько это сыгранный мощный клуб. Когда стало известно, что именно на них вышел «Краснодар», я сразу сказал, что шансов у краснодарской команды нет никаких вообще»,- отметил он.

Господин Осипов также считает, что по результатам всех нынешних встреч (21 февраля «Краснодар» со счетом 1:2 также проиграл «Сочи» в рамках 1/8 Кубка России по футболу) «Краснодар» пока не готов к сезону, но полагает, что ситуация может измениться в любое время: «Мы не знаем, как готовы остальные клубы, как быстро восстановится «Краснодар» – все может перевернуться за неделю-две. Сейчас никто не будет отвлекаться на еврокубки, но никто не даст гарантии, что лидеры не начнут терять очки, а «Краснодар» не поднажмет и не выскочит в зону еврокубков в новом сезоне. Но тот «Краснодар», который я увидел в этих трех матчах, не имеет никаких шансов попасть в зону еврокубков на следующий сезон».

Алексей Белянин