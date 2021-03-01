Зампред фонда злоупотребил по полной программе

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Симоновский райсуд Москвы уголовное дело бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского. Изначально он обвинялся в злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба на 4 млрд руб., при этом самому господину Ковалевскому ФСБ дополнительно инкриминировала оказание давления на свидетелей по делу. По некоторым данным, фигурант пошел на сотрудничество со следствием, а затем дождался истечения срока давности по своему делу, но позже следствие вскрыло новую попытку мошеннического хищения средств ФСС — еще почти на 2 млрд руб., и по этому эпизоду господин Ковалевский был вновь привлечен к уголовной ответственности.

По данным источников “Ъ”, в надзорном ведомстве подписали обвинительное заключение и направили в суд материалы дела 61-летнего Сергея Ковалевского. Как уточнили собеседники “Ъ”, бывший зампред ФСС обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно базе данных Симоновского райсуда, материалы дела, которые насчитывают около 40 томов, уже поступили судье Дмитрию Мерзлякову, но дата первого заседания пока не назначена. Также нет информации о том, будет ли проходить процесс по делу господина Ковалевского, признающего вину, в особом порядке — без проведения судебного следствия, которое подразумевает допросы свидетелей и изучение доказательств сторон.

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении Сергея Ковалевского было возбуждено следственным управлением ФСБ 6 мая 2019 года. Вскоре экс-чиновнику было предъявлено официальное обвинение в должностном преступлении, а ФСС был признан потерпевшей стороной по делу, заявившей к Сергею Ковалевскому гражданский иск на 3 млрд руб., который позже был скорректирован до 3,7 млрд.

Несмотря на тяжесть обвинения, которое предусматривало по УК РФ до десяти лет лишения свободы, изначально задерживать господина Ковалевского или обращаться в суд с ходатайством об избрании какой-либо меры пресечения следствие не стало.

Однако в начале июня прошлого года с санкции Лефортовского суда Сергей Ковалевский неожиданно был арестован. Было ли это связано с тем, что экс-чиновник якобы стал угрожать по телефону одной из своих бывших помощниц, требуя изменить показания в рамках уголовного дела, как утверждали силовики, пока неизвестно.

Отметим, что господин Ковалевский устроился в ФСС еще в 1997 при тогдашнем главе Юрии Косареве и работал вплоть до увольнения и перехода на работу в МИФИ в октябре 2010 года. Вопросы к нему возникли в 2013 году после прихода на пост председателя ФСС Андрея Кигима, начавшего ревизию работы своего ведомства в сфере информационных технологий. Тогда и начались судебные споры ведомства с Сергеем Ковалевским.

Как поясняют источники “Ъ”, претензии к господину Ковалевскому связаны с его деятельностью по «компьютеризации» фонда, в том числе созданием единой интегрированной информационной системы (ЕИИС) «Соцстрах», включающей два десятка подсистем, обеспечивающих автоматизацию и учет всей деятельности ФСС.

В 2005 году заместитель руководителя фонда зарегистрировал на себя права использования системами управления базами данных (СУБД), но при этом якобы скрыл и от ФСС, и от Роспатента, что сам алгоритм СУБД был запатентован еще в 1991 году, а среди его создателей числился кандидат технических наук Андрей Малярский. Однако с последним авторские права не были разграничены, а само действие патента было прекращено, так как никто регулярных платежей за патентную защиту не вносил.

Между тем, как отмечают близкие к следствию источники “Ъ”, требуя денег за СУБД от ФСС, Сергей Ковалевский не только незаконно получил порядка 3,7 млрд руб., но и фактически дезорганизовал работу ЕИИС в целом, что подтверждали в ходе допросов специалисты фонда из разных регионов. При этом он продолжал инициировать разбирательства в судах и правоохранительных органах, чем и привлек к себе внимание ФСБ.

Уже после ареста, по некоторым данным, господин Ковалевский полностью признал свою вину, заявив старшему следователю СУ ФСБ капитану юстиции Илье Захожему, что руководствовался в основном корыстными интересами, так как ранее заключенные договоренности о получении подконтрольными ему структурами долей с возможных госконтрактов были разорваны. Экс-чиновник пригласил в СИЗО нотариуса и написал письма в ФСС, Распатент и Минцифрового развития, связи и массовых коммуникаций, что не претендует на какие-либо права на ЕИИС и СУБД, а все документы на них и разработки готов добровольно отдать.

Интересно, что многие свои активы — квартиру на Краснопролетарской улице, частные дома с участками в Домодедовском и Чеховском районах Подмосковья, недвижимость в Сочи, автомобили и т. д.— обвиняемый оформлял на свою гражданскую жену Веру Леханову и ее дочь, последняя получила гражданство в Канаде. При этом на дочь фигуранта, по некоторым данным, записаны различные активы, полученные на юге России через связанное с ФСС ЗАО «Новые информационные системы» (НИСТ и его правопреемника ООО ОИТ), которые сдаются в аренду.

Интересно, что по ходу этого расследования впервые в российском судопроизводстве был наложен арест на распоряжение правами на ЕИИС «Согцстрах» как компьютерную программу, которая была признана «предметом преступления».

В октябре 2020 года истекал десятилетний срок с момента увольнения Сергея Ковалевского из ФСС. Соответственно, экс-чиновник мог требовать прекращения своего уголовного преследования в связи со сроком давности, но не стал этого делать, надеясь на благополучное для него решение суда. Однако ему неожиданно предъявили обвинение в новом преступном эпизоде — попытке мошенническим образом завладеть принадлежащими ФСС 1,7 млрд руб. в 2014–2017 годах. В результате летом прошлого года господина Ковалевского из СИЗО освободили, но сразу же поместили под домашний арест. Чуть более недели назад, 17 февраля, Лефортовский райсуд в очередной раз продлил обвиняемому действие этой меры пресечения.

Сергей Сергеев