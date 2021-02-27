Главные новости к утру 27 февраля

Президент США Джо Байден призвал Иран «быть осторожным» после удара США по проиранским формированиям в Сирии. Он заявил, что нельзя действовать «безнаказанно». Подробнее об ударах

США примут решение о новых санкциях против России в течение «недель, не месяцев», заявила представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, специалисты должны изучить обвинения в адрес Москвы, затем президент Джо Байден примет решение. О планах ввести санкции

Разведка США заявила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман мог одобрить убийство журналиста Джамаля Хашокджи. Саудовская Аравия категорически отрицает эти выводы. О расследовании убийства

На Украине отключили телеканал «Перший Незалежний», созданный после блокировок «112 Украина», ZiK и NewsOn, через час после начала эфире. Журналисты считают, что вещание телеканала было прекращено под давлением власти. О блокировке каналов

Компания «Конкорд» Евгения Пригожина назвала адрес, по которому его может найти ФБР, и потребовала вознаграждение. Ранее ведомство объявило о его розыске по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2016 года и предложило награду до $250 тыс. Об обвинениях