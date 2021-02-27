Саудовская Аравия отрицает одобрение убийства Хашокджи наследным принцем

Саудовская Аравия «полностью отвергает» информацию из доклада разведки США о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман одобрил убийство журналиста Джамаля Хашокджи, заявило министерство иностранных дел страны. Там заявили, что в отчете содержатся ложные выводы.

«Правительство королевства Саудовская Аравия полностью отвергает негативную, ложную и неприемлемую оценку в отчете, касающуюся руководства королевства, и указывает, что отчет содержит неправильную информацию и выводы»,— говорится в заявлении (цитата по AFP).

По версии Вашингтона, преступление не могли совершить без одобрения наследного принца. Напомним, журналиста Джамаля Хашокджи убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Он был известным критиком наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. За это преступление в Саудовской Аравии пятерых человек приговорили к смертной казни. Однако двум основным фигурам — бывшему советнику королевского суда Сауду аль-Кахтани и экс-заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири, подозреваемым в организации преступления, удалось избежать наказания.

Подробности — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия нашла крайних».