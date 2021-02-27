В Швейцарии 16 человек умерли после прививки от коронавируса

В Швейцарии зарегистрировано 16 смертельных исходов после прививки от коронавируса. Средний возраст умерших составлял 86 лет, большинство из них имели серьезные заболевания, уточнили власти.

По данным на 24 февраля агентство Swissmedic (регулятор в сфере оборота лекарств) проанализировало 364 сообщения о последствиях после вакцинации от COVID-19. Из них 199 случаев касались вакцины Comirnaty, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, еще 154 — вакцины американской компании Moderna.

Серьезными случаями эксперты признали 95 (26%) — была либо госпитализация в больницу и различные медицинские последствия. В большинстве случаев, однако, люди не были подвержены риску. Среди частых жалоб — головная боль, лихорадка, аллергические реакции. В 16 случаях люди скончались.

«Эти случаи были проанализированы особенно тщательно. Согласно имеющимся сведениям, такие инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких и дыхательных путей приводят к смерти. Несмотря на временную связь, нет конкретных доказательств того, что вакцинация стала причиной смерти»,— говорится в сообщении.

О подобных случаях сообщалось и в других странах, например, в Норвегии.

В Швейцарии с начала пандемии заразились заболели 554 932 человека. Скончался 9271 пациент. С 23 декабря в стране идет вакцинация населения. Там разрешены только вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.