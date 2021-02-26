«Справедливая Россия» ищет себе врага пострашнее

Представители объединенной партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и политологи близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований обсудили перспективы партии занять второе место на выборах в Госдуму осенью этого года. Участники круглого стола пришли к выводу, что партии нужно определиться с образом своего врага. Но тут же вскрылись разногласия на эту тему не только между экспертами, но и между партийцами.

Напомним, ранее источники “Ъ” утверждали, что идея слияния трех партий в новую левопатриотическую организацию на базе «Справедливой России» (СР) исходила от администрации президента. В прошедший понедельник СР объединилась с «Патриотами России» и «За правду» (см. “Ъ” от 24 февраля). Председателем новой партии был избран лидер СР Сергей Миронов, а сопредседателями — лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин (теперь также председатель центрального совета партии) и лидер «За правду» Захар Прилепин (стал также председателем партийной палаты депутатов). Однако президиум центрального совета объединенной партии был на две трети сформирован из эсеров.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов представил участникам круглого стола результаты социологического исследования, проведенного накануне объединительного съезда. 33% респондентов сообщили, что слышали про объединение партий. Из них 39% заявили, что относятся к этому событию положительно, 8% — отрицательно, а 48% — безразлично. «Есть потенциал. Группа безразличного отношения — это та группа, которая, с одной стороны, интересуется, а с другой — ждет более четкого предложения со стороны новой партии»,— предположил господин Мамонов.

Но главный вопрос — сколько россиян готовы проголосовать за эту партию. После того как 28 января был подписан объединительный манифест, ВЦИОМ зафиксировал поддержку новой политической силы на уровне 10%. Сейчас, по словам господина Мамонова, этот показатель составляет 11%. «Но надо относиться к нему очень спокойно, это скорей авансовая оценка»,— считает социолог (на выборах 2016 года СР получила по партспискам 6,22% голосов). И все же Михаил Мамонов считает, что положительная динамика свидетельствует о содержательном интересе к новому партийному проекту. Еще один позитивный момент, по словам социолога, состоит в том, что 55% опрошенных верят, что партия будет выступать за усиление социальной справедливости. Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов.

Член президиума центрального совета СРЗП, председатель свердловского областного отделения СР Андрей Кузнецов заявил, что стоит ждать эффекта не сложения, а умножения рейтингов: «Мы сочетаем в себе и обновление, и социальные запросы. А что предлагает КПРФ? Поворот назад, в советское прошлое. Наш проект, оглянувшись назад, все-таки голову разворачивает вперед».

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко посоветовал объединенной партии найти «четкий образ врага». «Я уже пару лет назад себе нашел локального врага в виде КПРФ,— заявил на это руководитель фракции СР в Орловском горсовете Руслан Перелыгин.— Мы смотрели социологию и поняли, что если будем "Единую Россию" сильно ругать, то будем работать в итоге на КПРФ и ЛДПР, а нам достанется какой-то остаток. Мы свою тактику и стратегию повели таким образом, что теперь будем работать против КПРФ». Однако сотрудничающий с коммунистами политолог Бондаренко запротестовал: «Если вы изберете в качестве своего врага КПРФ или либералов, Навального, то, боюсь, ничего хорошего у вас не будет с результатом, потому что для людей врагом является система». А замруководителя фракции СР в Госдуме Олег Нилов и вовсе отругал господина Перелыгина: «Вы можете объявить врагом конкретного губернатора или его команду, но объявлять врагом КПРФ, что называется, вам не по званию, здесь вы ошибаетесь!»

Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев считает, что объединенной партии точно не видать второго места на выборах в Госдуму, если она пойдет против власти. В пример он привел партию «Родина», которая заявляла о себе как о «спецназе президента», а потом превратилась в «антивластную экстремистскую группировку». По мнению эксперта, уход СР в оппозицию и участие в «белоленточных» митингах в 2011 году впоследствии негативно сказались на ее рейтингах: «У нас протестного электората, который именно против власти как таковой, в лучшем случае 20–30%, и там уже есть те, кто прекрасно себя ассоциирует с этим протестом. Это и несистемщики, и КПРФ, и даже ЛДПР».

«Бороться с "Единой Россией" — это самоубийство для объединенной партии. Не с электоральной точки зрения, а потому, что это сталкивает ее с властью. Особенно если список "Единой России" возглавит действующий президент,— полагает политолог Алексей Макаркин.— Если говорить о том, с кем воевать, у СРЗП другого варианта, кроме КПРФ, и не складывается. Но главное для новой партии сейчас — не воевать с кем-то, а выработать собственную положительную программу». Господин Макаркин не верит, что СРЗП займет на выборах в Госдуму второе место: по его мнению, ее главная задача сейчас просто туда попасть.

Ксения Веретенникова