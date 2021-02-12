Политологи похвалили свои партии

Близкий к администрации президента Экспертный институт социальных исследований организовал в четверг обсуждение политологами темы запросов избирателей и соответствия им политических партий. Участники дискуссии защищали партии, которые консультируют, интерпретируя данные социологического исследования ВЦИОМа каждый в свою пользу. И хотя у оппозиционера Алексея Навального вообще нет партии, а сам он находится в заключении, его политическая деятельность не раз упоминалась в ходе обсуждения.

Первым перед участниками круглого стола «Базовые ценности: какие партии соответствуют ожиданиям избирателей?» выступил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов, представивший данные социологических опросов. Согласно им, сторонники всех партий (парламентских и непарламентских) считают, что основная обязанность государства — забота о гражданах и помощь им. Также большинство респондентов согласны, что политика государства должна быть направлена на укрепление традиционных ценностей. Больше всего таких (свыше 90%) оказалось среди электората «Единой России» (ЕР) и «Справедливой России» (СР).

66% сторонников ЕР (против 51% среди всех опрошенных) согласны с тем, что Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами и влиять на все политические процессы в мире (среди сторонников СР таковых 53%). Большинство сторонников непарламентских партий (63%), напротив, считают, что государство должно в первую очередь позаботиться о благосостоянии граждан. 77% сторонников ЕР и 74% сторонников СР считают позитивным усиление роли государства в разных сферах, в том числе в экономике и бизнесе (в целом по России таких 65%), тогда как большинство электората непарламентских партий выступает за минимальное вмешательство государства в разные сферы жизни. Господин Мамонов также отметил, что у электората ЕР в большей степени выражен запрос на повышение обороноспособности страны, у избирателей КПРФ и СР в приоритете доступность здравоохранения и образования, а в пятерку приоритетов сторонников ЛДПР входят жизненный комфорт и развитие городской инфраструктуры.

В условиях пандемии избиратели стали больше проявлять внимания к парламентским партиям, потому что у них есть ресурсы и они могут быть полезны, и лидирующие позиции здесь у ЕР, рассказал директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Его поддержал работающий с ЕР глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, напомнивший об активной волонтерской деятельности партии. По его мнению, избиратель видит в ЕР «главного патриота и защитника».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов заявил, что «акцент на ценностях избирателям представляется фальшивым, они не всегда ждут от политики ценностей», и пример этому — Алексей Навальный, который за последнее время «перебрал все возможные ценности, и справедливость, и семья, и все равно его восприятие ограниченно» в российском обществе. По мнению эксперта, для партии власти главное не наращивать антирейтинг. «В этом плане голоса радикалов более слышны, и я опасаюсь, что голос Петра Толстого (вице-спикер Госдумы от ЕР.— "Ъ"), скорее раскалывающий общество, слышен гораздо сильнее, чем более спокойные выступления других представителей партии»,— говорит он. Напомним, накануне господин Толстой сравнил участников запланированной на 14 февраля акции сторонников Алексея Навального с использованием фонариков мобильных телефонов с «перебежчиками-коллаборационистами», подсвечивавшими здания для бомбежки во время блокады Ленинграда.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко (работает с партией «Новые люди») сказал, что раскол в «Яблоке» после выступления Григория Явлинского, который раскритиковал Алексея Навального, и объединение СР с партией Захара Прилепина, сделавшее парламентскую партию более радикальной, сыграют на пользу «Новым людям».

Работающий с КПРФ директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко из данных ВЦИОМа сделал вывод, что весь электорат на самом деле левый. Кроме того, по его мнению, в обществе есть запрос на политическую справедливость и на чиновников с человеческим лицом, и именно «на этом играет Навальный». А Захар Прилепин, по мнению эксперта, может «со своей агрессивностью» отпугнуть интеллигентный электорат СР. Господину Бондаренко тут же возразил Алексей Чеснаков, заявивший, что КПРФ «превратилась в больного человека нашей политической системы».

Дискуссию подытожил назначенный недавно главой центрального аппарата СР политтехнолог Дмитрий Гусев. В цифрах опроса он увидел, что СР и ЕР наиболее полно отвечают запросам избирателей. Поэтому, заключил он, его партия претендует на второе место на грядущих выборах в Госдуму.

Мария Макутина