Турция ждет отдыхающих

Турция надеется на приезд российских туристов на майские каникулы. Власти страны планируют начать туристический сезон в апреле. Они ожидают, что сначала на местные курорты съедутся сами жители Турции, а позже к ним присоединятся гости из России и Англии. В какую сумму обойдется такой отдых и заинтересует ли он россиян с учетом всех антиковидных ограничений? Тему продолжит Иван Якунин.

В этом году провести отпуск в Турции решились даже те, кто прежде относился к этому направлению с большой долей скепсиса. Чтобы попасть в страну, достаточно справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, переведенной на английский язык. По улицам нужно передвигаться в масках — других ограничений для туристов нет. Правда, касается это лишь тех, кто остановится в гостинице. Остальным придется соблюдать комендантский час, который длится с 21.00 до 05.00, говорит жительница курортной Аланьи Милана Воронина: «Закрыты все рестораны, никаких развлечений по большому счету нет.

Если люди в отеле, то у них есть практически все, то есть отельные туристы особо на себе локдауна вообще не замечают, и также они могут выходить в выходные, а те, кто снимают квартиры, не могут.

У человека нет отельного ваучера, он перестает быть туристом».

В Стамбуле правила те же, но следят за их выполнением не особенно тщательно. Владельцы ресторанов зазывают гостей прямо на улицах, местных жителей за столиками даже больше, чем туристов, а в лучших заведениях города полная посадка, говорит житель Санкт-Петербурга Илья, который недавно вернулся из Турции.

«Это либо второй этаж, который просто не видно с улицы, либо утепленная веранда. Мы были в одном ресторане, и там ребята за соседним столиком, тоже иностранцы, спросили владельца: “Но у вас же карантин, почему вы работаете?” Владелец на плохом английском им ответил, что правительство не запрещает ездить в транспорте, и там очень много людей, почему правительство запрещает нам работать, если мы кафе, хотя люди сидят на дистанции, это непонятно, поэтому мы продолжаем это делать», — рассказал житель Санкт-Петербурга.

Илье ночь в хорошем отеле в историческом центре Стамбула обошлась в 2 тыс. руб. Такие цены выглядят заманчивыми, но сейчас и не сезон. А вот стоимость майского отдыха неоправданно завышена, говорит генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Более-менее хорошо покупаются июль, август, сентябрь, потому что все понимают, что, заплатив сейчас, ты экономишь до 50%. Майские праздники продаются намного хуже, а все, что после мая и до конца июня, вообще не продается. Причина — цены. Они на 20%, даже 30% выше, чем в прошлом году, то, что мы продавали в январе, когда еще не было пандемии».

По данным сервиса поиска и покупки туров Level.Travel, самый дешевый недельный тур в турецкий Мармарис сейчас стоит 27,5 тыс. руб. на двоих. В среднем же за семь дней отдыха нужно будет заплатить 64 тыс.

По мнению собеседников “Ъ FM”, цены не единственный отпугивающий фактор.

Многие не хотят оформлять путевку заранее, опасаясь, что власти в любой момент могут вновь закрыть авиасообщение, а принимающая сторона введет дополнительные антиковидные ограничения, а то и вовсе карантин.

Кто-то также переживает, что сделанный накануне поездки тест окажется положительным, и отдых сорвется.

Осознавая эти риски, туроператоры готовы идти навстречу клиентам, говорит директор по маркетингу компании Level.Travel Евгений Гинзбург: «Все популярные отели открыты, если у людей есть предпочтение какого-то конкретного отеля, какие-то конкретные номера, то их, конечно, лучше бронировать заранее. Туроператоры подсуетились, и довольно много предложений по ранним бронированиям, в которых требуется небольшая предоплата, она начинается от 1 тыс. руб.».

Оставшуюся сумму туристы должны будут заплатить за пару недель до вылета. Впрочем, на таких условиях рискуют работать немногие, отмечает заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «Мы должны отличать реальную политику от политики маркетинговой. То есть кто-то может объявить: “Пожалуйста, бронируйте сейчас, платите 100 руб.”, но это может быть, например, 1% от всех туров, предлагаемых к продаже. Это можно громко заявить, но очень трудно работать на таких условиях. Просто экономически это очень слабо обосновано».

Собеседники “Ъ FM”, впрочем, ожидают, что турецким отельерам придется пойти на снижение цен. Особенно если Росавиация разрешит чартерные перевозки на курорты Египта — главного конкурента Турции в сегменте бюджетного пляжного отдыха.

Лилия Галявиева