Власти Москвы надеются к лету минимизировать ограничения из-за COVID-19

Власти столицы планируют при сохранении нынешней ситуации с коронавирусом минимизировать ограничительные меры к лету, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. С начала пандемии COVID-19 в Москве заразились 973,5 тыс. человек, умерли 14,9 тыс.

«Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться»,— сказал господин Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, уровень безработицы в столице снизился в три раза по сравнению с прошлогодними показателями, число зарегистрированных безработных составляет около 70 тыс. Максимальные значения уровня безработицы в Москве были летом 2020 года, около 3%, то есть 220 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия COVID-19 идет на спад. В России число заразившихся COVID-19 снижается седьмой день подряд. Сегодня, 25 февраля, выявлено 11 198 новых случаев заражения, общее число достигло 4,2 млн. В Москве за сутки зарегистрировано 1406 заболевших (всего за время пандемии 973 578).