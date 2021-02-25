Кандидатов отберут в прямом эфире

Партия «Новые люди» (основатель — владелец компании Faberlic Алексей Нечаев) объявила о наборе участников в политическое реалити-шоу «Дебаты Кандидаты». Партия планирует отобрать 30 активистов из регионов «без судимостей и политического опыта», которые должны будут разработать общественно-политический проект по улучшению жизни в своем городе. Участников шоу поселят в одном доме, где они будут участвовать в тренингах и проходить испытания, а конкурс будет транслироваться в соцсетях. Победители смогут претендовать на призовой фонд в 30 млн руб. и получат возможность баллотироваться в заксобрание региона или в Госдуму.

Как сообщили “Ъ” в партии, стать участником конкурса «Дебаты Кандидаты» сможет любой гражданин России в возрасте от 21 года, но только в том случае, если он ранее не имел судимостей (в том числе снятых и погашенных), никакого политического опыта и «разделяет ценности и этические нормы партии». «Наш проект открывает начинающим политикам новые возможности. Мы хотим привести в политику тех, кто в ней раньше не участвовал»,— прокомментировал председатель партии Алексей Нечаев.

Отбор заявок пройдет в несколько этапов с 25 февраля и продлится до 24 марта. Конкурсанты должны будут коротко рассказать о себе в видеоролике, а именно, «что полезного они уже сделали для своего дома, района, города и области», почему они хотят участвовать в выборах, и презентовать общественно-политический проект, направленный на развитие своего региона или города, который они хотели бы реализовать. Жюри, в состав которого, в частности, войдет сам лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, выберет 30 человек, которые 24 марта поедут в Москву на съемки реалити-шоу.

Пресс-секретарь партии Екатерина Еременко рассказала “Ъ”, что участников поселят в одном доме и разделят на три команды по десять человек: «Для них будут проводить тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт». О подробностях конкурса и личностях экспертов-тренеров партия расскажет ближе к концу сбора заявок.

Шоу будет транслироваться на YouTube-канале партии «Новые люди» и в Instagram. В финал конкурса выйдут только трое претендентов (по одному победителю определит жюри, партия и зрители). Фамилии победителей и размер выигранной ими суммы будут объявлены на съезде партии. Общий призовой фонд — 30 млн руб. Выигранные деньги победители смогут потратить на реализацию своих проектов.

Отметим, это не первый проект «Новых людей», предполагающий выплату призового вознаграждения. В феврале партия запустила федеральный конкурс «Марафон идей» с призовым фондом в 300 тыс. руб. за инициативы по «улучшению условий жизни в регионах». Однако новый проект будет направлен в том числе и на поиск активистов партии и потенциальных кандидатов, которых «Новые люди» собираются выдвинуть на выборах в региональные заксобрания и Госдуму. «С участниками конкурса мы будем сотрудничать: кто-то станет активистом партии, кто-то будет кандидатом на выборах — это зависит от желания участников конкурса. Обязанности участвовать в выборах нет, но конкурс — шанс зарекомендовать себя»,— добавила пресс-секретарь партии.

Глава партии Алексей Нечаев ранее сообщал “Ъ”, что на выборах в Госдуму «Новые люди» готовы выдвинуть 200 одномандатников и потратить на предвыборную кампанию списочников около 500 млн руб. Ставку лидер партии намеревался сделать на «свежие лица» и местных активистов, вместо звезд и кандидатов с большим политическим опытом.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что проект «Новых людей» направлен на поддержание их узнаваемости в медиаполе в преддверии старта избирательной кампании в Госдуму: «Пока игроки не могут полноценно начать свои кампании, они либо движутся небольшими шажками, либо, как "Новые люди", выдвигают резонансные инициативы». Реальная цель проекта не направлена на поиск актива партии, считает эксперт. По его мнению, реальный актив партии — «это эффект новизны и большие финансовые возможности».

«Новые люди» рассчитывали на прохождение в Госдуму, согласованное на уровне Кремля, однако «оно, похоже, не состоялось», предположил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он напомнил, что господин Нечаев потратил на прошлогодних региональных выборах около 1 млрд руб. и, вероятно, не готов вносить гораздо большие деньги на думскую кампанию, поэтому решил «вложить небольшие деньги, но креативно», чтобы организовать информационный повод и привлечь внимание СМИ. Возможность попадания кандидатов «Новых людей» в Госдуму эксперт оценивает скептически.

Кира Дюрягина