Новый друг хуже старых вдруг

Весной 2020 года Минюст зарегистрировал сразу четыре новые партии: «Новые люди», «За правду», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии. Три из них по итогам осенних выборов прошли в региональные парламенты и получили «парламентскую льготу» — право выдвигать кандидатов в Госдуму в 2021 году без сбора подписей. Участие администрации президента в судьбе этих стартапов мало у кого вызывало сомнения: уж больно технологично была подобрана их идеологическая палитра. Но исследовав ее, Ксения Веретенникова не надеется, что новая партийная четверка удовлетворит запрос россиян на свежие лица в политике.

Такого всплеска активности партстроительство в России не переживало с 2012–2013 годов. Тогда бум объяснялся либерализацией законодательства и упрощением правил регистрации партий. Появлению же нынешних стартапов предшествовали слухи о том, что администрация президента взялась за создание новых партий, чтобы перед выборами в Госдуму-2021 создать иллюзию конкуренции и раздробить протестный электорат. К тому же их участие в выборах помогло бы улучшить результат «Единой России» за счет перераспределения голосов, отданных за не преодолевшие пятипроцентный барьер партии: даже если эти партии отщипнут голоса у ЕР, они в итоге к ней же и вернутся.

Все четыре новых проекта без проблем и почти одновременно получили регистрацию в Минюсте, хотя за предшествующие два года такой чести не удостоилась ни одна партия.

А заявленные идеологические установки новорожденных организаций наводят на мысль, что в АП тщательно изучили социологию, выявили несколько больших групп избирателей, чьи интересы не охвачены думскими старожилами, и решили вручить каждой из них по новой партии.

Так, партия национал-патриотического толка «За правду» во главе с писателем Захаром Прилепиным по своей риторике напоминает блок «Родина», чей успех на выборах в Госдуму в 2003 году был, пожалуй, последним электоральным сюрпризом федерального уровня. Кстати, заместитель господина Прилепина по партии политолог Александр Казаков в свое время был членом политсовета «Родины». Его также называют одним из идеологов молодежного движения «Местные», созданного в 2005 году подмосковными властями. Сам господин Прилепин был членом незарегистрированной партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия», но осенью 2018 года был исключен из нее, после того как вошел в состав центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Съезд партии «За правду» Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Новые люди» позиционируются как правоцентристская партия, которую возглавляет учредитель компании Faberlic и тоже член центрального штаба ОНФ Алексей Нечаев. По мнению экспертов, этот проект призван заменить так и не выстрелившую Партию роста во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Съезд партии «Новые люди» Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Запрос на экологическую повестку отражает «Зеленая альтернатива» во главе с Русланом Хвостовым — членом подмосковной Общественной палаты и координатором экологического проекта в том же движении «Местные» в 2016–2018 годах.

Съезд партии «Зеленая альтернатива» Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

А Партия прямой демократии (ППД), продвигающая идею онлайн-голосования по всем животрепещущим вопросам, до недавнего времени ассоциировалась с именем директора по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслава Макарова. Но 5 декабря он ушел в отставку с поста генсека, который занял гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов.

Один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров на учредительном съезде Партии прямой демократии Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ППД — единственный из новых проектов, не сумевший преодолеть проходной барьер на осенних выборах в региональные парламенты. Наиболее успешно тогда выступили «Новые люди», прошедшие в заксобрания Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областей. Партия «За правду» завоевала представительство в Рязанской облдуме, «Зеленая альтернатива» — в парламентах Республики Коми и Челябинской области. Эти партии получили «парламентскую льготу» — право участвовать в думских выборах-2021 без сбора подписей.

Их успехи вроде бы подкрепили версию о том, что на выборах в Госдуму-2021 АП будет делать ставку не на получение ЕР конституционного большинства, а на создание в Думе нескольких провластных фракций, как это было, например, в ее третьем созыве. Тем более что социологи давно уже говорят о запросе в обществе на новые лица в политике и об усталости россиян от «старых» партий.

А если учесть, что фракционный состав Госдумы не меняется на протяжении уже трех созывов, то почему бы не предпринять попытку его обновления именно в наступающем году, дав шанс малым партиям стать большими?

Однако цифры пока беспощадны. Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМа, лишь 16% избирателей готовы поддержать на выборах партии, не представленные в Думе, при этом по 4% респондентов предпочли бы проголосовать за «старые проекты» — «Яблоко» и Партию пенсионеров за социальную справедливость. Рейтинг же остальных партий, включая новичков, составляет от 0,1% до 2%. Если не произойдет чего-то экстраординарного, то эти стартапы, скорее всего, «откусят» пару-тройку процентов у парламентской оппозиции и отправятся на скамейку запасных. В лучшем для них случае — до следующих выборов.

Ксения Веретенникова