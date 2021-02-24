Группа «Благо» выкупила воронежский маслозавод «Эртильский» за 1 млрд рублей

Действовавший в интересах структуры группы «Благо» Аркадия Фосмана ООО «Благо-Юг» Антон Черненко выкупил с публичных торгов имущественный комплекс ООО «Завод растительных масел «Эртильский» за 1,04 млрд руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Кирилла Руина, сменившего на этом посту Марину Осипову.

Как следует из аукционной документации, Антон Черненко был единственным участником торгов. Начальная цена имущества «Эртильского» составляла 2,1 млрд руб. По условиям публичных торгов, стоимость активов могла упасть до 208 млн руб., однако господин Черненко не стал дожидаться цены отсечения.

Изначально «Эртильский» выставлялся на торги за 2,3 млрд руб., потом за 2,1 млрд руб. В обоих аукционах единственным участником был Антон Черненко, но его заявки были отклонены из-за того, что не был перечислен задаток. Группа «Благо» работает на мощностях «Эртильского» с марта 2018 года. В августе 2020-го «Благо-Юг» стало основным кредитором и залогодержателем. В компании утверждали, что группа планирует принимать участие во всех этапах торгов «в зависимости от конъюнктуры рынка».

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков