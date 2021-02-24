У воронежского маслозавода «Эртильский» сменился конкурсный управляющий

Арбитражный суд Воронежской области поменял конкурсного управляющего на банкротящемся ООО «Завод растительных масел «Эртильский». Как следует из судебной документации, прежний управляющий Марина Осипова заявила об освобождении от исполнения обязанностей. Причины такого решения в документах суда не раскрываются. Новым управляющим утвержден Кирилл Руин из Союза арбитражных управляющих «Созидание».

В январе Марина Осипова выставила имущественный комплекс «Эртильского» на очередные торги. По их условиям, цена завода может упасть с 2,1 млрд до 208 млн руб. Сейчас на мощностях «Эртильского» работает группа «Благо» Аркадия Фосмана, с августа 2020 года ставшая основным кредитором предприятия.

Подробнее о планах группы на маслозавод читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Отжим во "Благо"».

Александр Прытков