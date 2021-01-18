Имущество воронежского маслозавода «Эртильский» вновь не продали на торгах

Повторные торги по продаже имущества обанкротившегося ООО «Завод растительных масел "Эртильский"» в Воронежской области признаны несостоявшимися. Это следует из данных электронной торговой площадки. На торги была подана только одна заявка — как и на предыдущий аукцион, ее направил Антон Черненко. Он не был допущен к торгам, так как не подтвердил перечисление задатка.

Имущество выставлялось на торги со снижением начальной цены — с 2,3 до 2,083 млрд руб. Речь идет о производственной площадке, складах, земельных участках и оборудовании. На предыдущие торги, прошедшие в ноябре 2020 года, также была направлена лишь одна заявка — от Антона Черненко, которая была отклонена по той же причине, что и в январе 2021-го.

Нынешние торги — уже третья попытка продать «Эртильский». Сначала торги отменили из-за ареста активов по уголовному делу бывшего владельца завода Салиха Конакова, потом — из-за изменений правил продажи. Сейчас на мощностях «Эртильского» работает группа «Благо» Аркадия Фосмана, которая с августа 2020 года является его основным кредитором. В сентябре в компании подтвердили, что группа планирует принимать участие во всех этапах торгов «в зависимости от конъюнктуры рынка». Сейчас активы «Эртильского» находятся в залоге у ООО «Благо-Юг».

Подробнее о разбирательствах вокруг «Эртильского» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин