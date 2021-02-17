Совет федерации одобрил закон о наказании до 15 лет за склонение к наркотикам в интернете

Совет федерации поддержал закон о лишении свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков (ч. 2 ст. 230 УК РФ). Максимальный срок — 15 лет — может быть присужден в случае, если преступление повлекло смерть двух и более человек.

Если склонение к употреблению наркотиков в сети не привело к смерти нескольких человек, то максимально возможный тюремной срок — десять лет. Госдума приняла этот закон в третьем чтении 10 февраля.

Законодательство и раньше предусматривало тюремный срок до 15 лет за склонение к употреблению наркотиков, но закон не оговаривал использование при этом интернета. В январе президент России Владимир Путин поручил ввести за это уголовную ответственность. По поручению было разработано несколько законопроектов, предусматривающих как штрафы, так и лишение свободы.

Подробнее об инициативе президента — в материале “Ъ” «За пропаганду наркотиков в сети предложили штрафовать».