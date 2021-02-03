ЦБ считает ситуацию с госдолгом России устойчивой

Увеличение госдолга России во время пандемии не несет проблем для экономики, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее словам, ситуация достаточно устойчивая.

На фоне пандемии Минфин занял рекордное количество средств на рынке. В результате госдолг России вырос до 20% ВВП. По словам первого заместителя министра финансов Леонида Горнина, госдолг регионов в 2020 году вырос на 18%, до 2,5 трлн руб.

«У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим»,— сказала госпожа Данилова в интервью «РИА Новости».

В конце января президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика все еще подвержена нестабильности. Он призвал оперативно принимать решения, которые позволят улучшить ситуацию.