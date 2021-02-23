Великобритания запретила использовать Boeing 777 после инцидента в США

Великобритания приостановила эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 на своей территории после инцидента с лайнером американской компании United Airlines, сообщил министр транспорта страны Грант Шэппс. Напомним, 21 февраля у самолета во время полета отказал двигатель, его обшивка упала на жилые районы Колорадо.

Запрет носит временный характер, отметил господин Шэппс. «Я буду продолжать тесно сотрудничать с управлением гражданской авиации, чтобы контролировать ситуацию»,— цитирует его газета The Telegraph.

Ранее глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт назвал вероятной причиной случившегося «усталость металла». Он сказал, что лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 изучат в лаборатории производителя под контролем специалистов регулятора.

После отказа двигателя и падения обшивки корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Росавиация сообщила, что российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с такими двигателями.