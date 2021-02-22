С 8 марта Великобритания начнет снимать ограничения, связанные с пандемией COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о четырехэтапном плане снятия ограничений, введенных в стране вс целью борьбы с коронавирусом COVID-19. В стране с конца декабря действует карантин.

«Плохой год уступит место весне, а лето будет совсем другим и несравненно лучше»,— сказал господин Джонсон во время представления плана в парламенте (цитата по BBC).

Первый этап начнется 8 марта и подразумевает открытие школ и возможность встречаться на улице по двое. С 29 марта можно будет собираться вне дома группой до шести человек, а также заниматься спортом на свежем воздухе.

С 12 апреля начнется второй этап, во время которого откроются магазины, парикмахерские, зоопарки и парки. Третий этап начнется 17 мая, на котором будет снято большинство ограничений социальных контактов.

В случае заметного улучшения эпидемиологической ситуации к четвертому этапу планируется перейти 21 июня. На нем будут сняты последние ограничения. Международное сообщение планируется открыть не ранее 17 мая.

В Великобритании зарегистрировано более 4,1 млн заразившихся коронавирусом и более 120 тыс. смертей от него. Страна занимает пятое место в мире как по числу случаев заражения COVID-19, так и по количеству связанных с ним летальных исходов. С марта 2020 года карантин в Великобритании вводился трижды. В январе 2021 года в стране началась массовая вакцинация от COVID-19. К концу февраля привились более 15 млн британцев (2,2% населения).

О борьбе в вирусом в Великобритании — в материале “Ъ FM” «Европа отгораживается от мира».