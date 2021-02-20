Четверка на тройку

В субботу, в предпоследний день чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке, сборная России наконец завоевала первую медаль на этих соревнованиях. Бронзу выиграла мужская эстафетная четверка в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, финишировавшая вслед за норвежцами и шведами. Награду ей принесли качественная работа каждого участника квартета и еще немножко счастливые обстоятельства.

Эта эстафета была тем редчайшим — да нет, абсолютно беспрецедентным — для нынешнего чемпионата случаем, когда у сборной России не обнаружилось никаких тонких, готовых при малейшем напряжении порваться мест. Во всех десяти предыдущих гонках первенства они обязательно находились в изобилии. А тут вдруг все сошлось, как надо.

Потенциальной слабостью выглядел молодой стартер Карим Халили, дебютант топовых турниров, заработавший выступление в эстафете исключительно благодаря качественной индивидуалке. Но Халили не «капнул». Формально в его восьмой позиции на финише этапа не было ничего доблестного. Но в действительности он проделал отличную работу — добился того максимума, которого от него ждали или, может, даже и не ждали: справился со стрельбой, не выдохся на лыжне и далеко не отпустил никого из фаворитов, кроме фаворитов слишком очевидных — норвежцев.

А у немцев функциональный коллапс — не такое уж редкое явление в горах — настиг Эрика Лессера, и одним конкурентом у российской команды сразу стало меньше.

Потенциальной слабостью выглядел Матвей Елисеев, невнятный в личных гонках в Поклюке, иногда допускающий жуткие срывы. В эстафете обошлось без них. Зато на стойке сорвался блестящий француз Кентен Фийон-Майе, и заработанный им штрафной круг пришелся очень кстати для сборной России. Конкурент, еще более опасный, чем немцы, почти такой же резвый, как норвежцы, вдруг очутился довольно далеко позади нее.

Вопросы были насчет Александра Логинова, лидера отечественного биатлона. Индивидуальная гонка наводила на мысли о его усталости, спаде. Но Логинов, приняв эстафету пятым, обошелся на дистанции и стрелковых рубежах почти без фальши и передал ее финишеру третьим, сразу вслед за украинцами. Финишер Эдуард Латыпов, впрочем, своего небыстрого визави из Украины Антона Дудченко сожрал быстро.

Слева направо: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов Фото: Darko Bandic / AP

Насчет Латыпова сомнения тоже были. Он превосходно начал чемпионат, он был чуть ли не единственным светлым пятном во всей российской мужской бригаде. Но вот в сингл-миксте его трясло жутко. Там Латыпов не показал ничего, что заставило бы быть уверенным в его силе.

Однако эстафету классическую он отработал четко. Чтобы отработать идеально, Латыпову не хватило свежести на последний круг. На нем царил выскочивший из-за спины россиянина швед Себастьян Самуэльссон, который словно только что, после этой стойки отправился в путь, а не бежал до нее несколько километров. Самуэльссон в итоге добыл для Швеции серебро: далеко уехавшего вперед норвежца Ветле Шостада Кристиансена было, конечно, не достать.

А Латыпов, уже мучаясь, явно через боль, терпел в концовке. А терпеть было необходимо, потому что сзади появился реактивный француз Эмильен Жаклен, победитель гонки преследования. Латыпов сдюжил, и по крайней мере абсолютного безмедального кошмара сборная России на чемпионате мира уже избежала.

Словенское первенство завершится в воскресенье двумя масс-стартами.

Алексей Доспехов