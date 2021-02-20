Кругами позора

Женская эстафета на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке завершилась очередным крушением надежд сборной России. Отечественная четверка, притом что перед первенством ее шансы на медаль выглядели довольно солидными, заняла лишь 11-е место.

Место за пределами топ-десятки в эстафете для сборной такой страны, как Россия,— провал в любом случае. В этом жанре конкуренция жидкая, сборных, способных выставить хотя бы более или менее ровные четверки, кот наплакал. А провалу словенскому болезненности добавили кубковые результаты, служившие основанием для оптимистичных прогнозов. На этапе в Антхольце, который предшествовал чемпионату мира, россиянки победили, еще дважды были четвертыми, с шансами на подиум.

Но в Словении у них не получилось ничего. Катастрофу даже не спишешь на штрафной круг, заработанный Татьяной Акимовой, бежавшей второй, в стрельбе стоя.

Это был, конечно, жуткий удар, но и без этого круга у российской команды вряд ли получилось бы бороться даже не за награду, а за какую-нибудь относительно почетную позицию.

На стартовом этапе была безупречна на рубежах, но выдохлась на заключительном круге, привезя Акимовой приличное отставание, Евгения Павлова. Сама Татьяна Акимова бежала ничуть не лучше, чем стреляла. Лидер сборной Светлана Миронова смотрелась неплохо, но не настолько, чтобы совершить чудо.

Все закончилось неторопливым финишем Ульяны Кайшевой, которой до пристойных мест тяжело было бы добраться, даже если бы ей вдруг разрешили проезжать стрелковые рубежи, не задерживаясь на них.

От всего этого выступления веяло абсолютной неготовностью к чемпионату.

С готовностью все в этот день было в порядке у других. Например, у украинок, на которых никто не ставил, но которые между тем смогли напугать по ходу эстафеты все-таки взявших золото норвежских фавориток и до последних метров бились благодаря ветерану Елене Пидгрушной за серебро с мощными немками.

Алексей Доспехов