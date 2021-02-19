Биатлонисты промахнулись с отдыхом

Очередная гонка чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке превратилась, может быть, в самый обидный пока провал сборной России на первенстве. Пропустившие ради сингл-микста индивидуальные гонки Эдуард Латыпов и Евгения Павлова не смогли попасть хотя бы в десятку сильнейших в этом эстафетном жанре, проиграв победителям — французскому дуэту Антонена Гигонна и Жюли Симон — больше двух минут.

Даже при нынешних не таких уж великих возможностях российской биатлонной сборной оказаться в командном жанре за пределами десятки, на 11-й позиции, позади скромнейших в плане личных достижений соперников, например из Канады, Швейцарии, Эстонии,— безусловная катастрофа. А болезненности ей добавил тот факт, что те, кто отвечал за стратегию ее выступления на чемпионате мира, кажется, многое ставили на сингл-микст.

Составы тандемов в этой эстафетной разновидности, когда биатлонист и биатлонистка по очереди пробегают по два коротеньких этапа, комплектуют по-разному. Иногда просто ставя первых номеров рейтинга, иногда, наоборот, предоставляя первым номерам паузу ради более реальных шансов в следующих номерах программы: в сингл-миксте, как правило, чуть больше «лотерейности», чем в дисциплинах «классических».

В сборной России отнеслись к нему на сей раз как-то по-особенному. Ни Евгения Павлова, ни Эдуард Латыпов не бежали предшествовавшие сингл-миксту изнурительные индивидуальные гонки. Не бежали, хотя имеющая репутацию классного снайпера Павлова наверняка могла если не бороться за медаль в индивидуалке, то занять в ней какое-нибудь не слишком позорное место, а Латыпов вообще был единственным по-настоящему светлым пятном во всей унылой отечественной биатлонной бригаде в стартовый уикенд первенства. Он своим резвым ходом, своей общей убедительностью как раз намекал на то, что готов сражаться, не исключено, и за призы. Оба отдыхали. Обоих натаскивали на сингл-микст, в то время как подавляющее большинство их конкурентов в индивидуалках участвовали.

Итог реализации хитрого плана был жутким.

Завершать словенский сингл-микст выпало женщинам, и на последнем рубеже Евгения Павлова стоя расстреляла все пять мишеней в своем фирменном стиле — словно вообще не целясь. Но в том-то и дело, что эта стрельба оказалась единственной, которую российские биатлонисты отработали хорошо. На остальных семи рубежах у них были проблемы — или незначительные, решающиеся с помощью одного дополнительного патрона, или колоссальные, когда штрафной круг — вот он, рядышком. В общей сложности Павлова и Латыпов допустили дюжину промахов, и называть эти цифры плохим показателем означало бы чересчур смягчить реальность. Это была стрельба кошмарная. А впечатления от российской работы усугублял тот факт, что набиравшиеся свежести Евгения Павлова и Эдуард Латыпов и на трассе ничего хотя бы отдаленно похожего на подвиги не совершали. Собственно, и по чистой — лыжной — скорости они все равно, уступив и швейцарцам, и эстонцам, едва заползли в десятку в этом сингл-миксте, который интересующийся биатлоном мир надолго запомнит не благодаря российскому конфузу, а благодаря зубодробительной развязке.

Евгений Латыпов (справа) во время гонки Фото: Sven Hoppe / picture alliance via Getty Images

На заключительном рубеже практически одновременно стреляли три биатлонистки: итальянка Доротея Вирер, француженка Жюли Симон и норвежка Тириль Экхофф. И Вирер, самая меткая из них, умудрилась, вместо того чтобы закрыть пятую мишень и рвать к золоту, застопориться на ней и схватить штрафной круг. А за золотом помчались бок о бок Симон и Экхофф. В этой дуэли стоило ставить на норвежку — трехкратную победительницу этого чемпионата, стремительную, как молния. Но француженка на финише, разбивая на куски все расклады, без труда уехала от нее.

Алексей Доспехов