В воскресенье герцог и герцогиня Сассекские объявили, что их семью ждет пополнение. «Мы можем подтвердить, что у Арчи будет младший брат»,— подтвердил пресс-секретарь Гарри и Меган.

В Twitter появилась новая фотография, сделанная давним другом Гарри, фотографом Мисан Харриман. Это черно-белый портрет пары, сидящей на лужайке. На фотографии Меган обнимает живот и кладет голову на колени Гарри. Пара смотрит друг на друга, счастливо улыбаясь.

Baby news! “We can confirm that Archie is going to be a big brother,” says a spokesperson for Harry and Meghan. “The Duke and Duchess of Sussex are overjoyed to be expecting their second child.” pic.twitter.com/GrqSiBxaXa