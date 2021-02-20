Американские авиаперевозчики расширяют сбор данных пассажиров для отслеживания контактов с зараженными

Еще несколько американских компаний объявили об участии в международной программе отслеживания контактов пассажиров в условиях пандемии COVID-19. Как сообщила отраслевая ассоциация Airlines for America (A4A), объединяющая ведущие американские авиакомпании, теперь в программе будут участвовать Alaska Airlines, American Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways и Southwest Airlines. Delta Air Lines и United Airlines уже собирают такие данные с декабря 2020 года.

Авиакомпании просят пассажиров, направляющихся в США, добровольно предоставить следующие личные данные: имя и фамилию, два номера телефона, адрес электронной почти и адрес пребывания или проживания в США. Все данные будут передаваться в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и использоваться для отслеживания возможных контактов пассажиров с зараженными людьми. По мнению главы A4A Николаса Калио, эта мера должна «убедить общественность, что американские авиакомпании и федеральное правительство ставят на первое место здоровье и безопасность пассажиров и экипажей».

Алена Миклашевская