Москвичи отдалились от офисов

Москвичи не хотят возвращаться в офисы после отмены обязательной «удаленки». Накануне мэр Сергей Собянин заявил, что перевод 30% сотрудников на работу из дома — это больше не требование, а рекомендация. Тем не менее, результаты опросов показали, что большая часть компаний не захотела возвращать сотрудников в офис. Да и сами работники предпочтут остаться дома. “Ъ FM” связался с ними и выяснил почему. Подробности — в материале Ивана Якунина.

К необходимости перейти на «удаленку» весной прошлого года москвичи подошли основательно. Розничные сети сообщали, что почти вдвое увеличились продажи мебели — очевидно, все обустраивали рабочие места. Системный аналитик Родион от затрат воздержался и начать эффективную работу так и не смог: «Моя “удаленка” прошла просто отвратительно. И я не в состоянии был ничем заняться, потому что очень тяжело настроиться на рабочий лад, когда ты не в офисе, а дома, в уютной кровати. Я пытался работать на кухне, но проблема в том, что там неудобные стулья. Вторая проблема в том, что нет коллег — у меня очень сильная зависимость от коллектива, крайне тяжело работать одному».

Подскочили также продажи техники — ноутбуков, вебкамер. Но даже новые гаджеты не могли застраховать от проблем со связью. От этого каждый день страдала москвичка Ульяна, которая живет за городом: «Местность, где я живу, не создана для работы на “удаленке”. Мне постоянно приходится танцевать с бубном, чтобы созвониться с людьми. У меня есть определенный угол, куда я отхожу, и где я не могу ступить ни шагу влево, ни шагу вправо, чтобы у меня не прерывалась связь. Рабочее совещание — это тоже определенный вид пытки, потому что 20-30 минут ты слушаешь помехи, пытаешься сквозь них расслышать хотя бы свое имя. Но даже когда ты начинаешь говорить, далеко не факт, что твои коллеги тебя услышат».

Действительно, в начале пандемии, по данным SuperJob, лишь 10% россиян были готовы остаться на «удаленке» навсегда. Но последние данные опросов показывают, что этот показатель вырос до 50%. Выяснилось, что в работе за пределами офиса есть множество плюсов. Эксперту по визуализации данных Асиму, например, такой режим позволял путешествовать: «Рабочий процесс почти за год очень перестроился. Во-первых, у меня есть какая-то свобода перемещения, я не привязан непосредственно к работе в Москве, я периодически оказываюсь в Санкт-Петербурге, еще в каких-то городах, Сочи, Владикавказ, Карелия — вариантов масса. Проще регулировать график, по которому я работаю. Да, есть какие-то вещи, которые железно закреплены, например, встречи, которые ты должен посетить конкретное время, но я могу где-то поработать ночью, в выходные что-то поделать и так далее».

Но теперь работодатель сможет снова получить полный контроль над графиком подчиненных, остается лишь вопрос — захочет ли? Менеджер крупной мебельной фирмы Елена говорит, что у них «удаленка» была частичной, такой и останется: «У нас спросили только, у кого из нас есть антитела уже, а у кого нет. Я так понимаю, что это такой предварительный вопрос, и, возможно, тех, у кого есть антитела, попросят выйти.

У нас нет полностью “удаленки”, можно приходить в офис, когда нужно провести какую-то встречу или поработать с документами.

Мне так очень удобно, потому что я могу совмещать какие-то свои личные дела и рабочие. Главное — соблюдать дедлайны, а где ты их соблюдаешь — дома или в офисе — вообще не важно. Кроме того, я переживаю за сотрудников своего отдела, которые не переболели, то есть для них риск остается».

Не спешат возвращать сотрудников в офисы и 75% столичных компаний — это данные SuperJob. Руководитель портала Алексей Захаров пояснил, что работодатели уже адаптировались к новым реалиям и сократили аренду офисов: «“Удаленка” для многих — это навсегда. И огромное количество компаний, которые ушли на “удаленку” в первую волну, людей не выводило до конца в офисы. У нас в SuperJob процентов 90 продолжало трудиться удаленно, поэтому мне кажется, что офисы и дальше будут сокращаться, цены на офисы будут падать. Офисы в “Сити” переоборудуют в апартаменты».

До среды бизнес должен был отчитываться об удаленных сотрудниках перед мэрией каждый месяц. За нарушения в документах грозил штраф, а при повторном предприятие могли закрыть на три месяца. Сейчас такого риска нет, но и большого желания возвращать сотрудников в офисы, судя по всему, тоже. Опрос “Ъ FM” в Telegram-канале накануне вечером показал, что рады закончить работать из дома только 17% читателей.