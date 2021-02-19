SuperJob: сдерживание цен на социально значимые товары заметили только 13% россиян

Каждый восьмой россиянин (13%) считает, что правительственные меры по регулированию цен на социально значимые товары помогли в январе–феврале удержать цены на основные продукты питания, следует из опроса SuperJob.

При этом женщины чаще мужчин считают, что государственные меры помогли удержать цены. Так ответили 14% и 12% респондентов соответственно.

Более двух третей россиян (69%) считают, что цены на основные продукты питания удержать не удалось. Мужчин, не заметивших эффекта от мер по регулированию цен, оказалось 72%. Среди женщин так оценили ситуацию 65%.

Опрос был проведен 17–18 февраля 2021 года. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет в 374 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Меры по сдерживанию цен начали принимать после критики президента Владимира Путина. В частности, Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и масло. Глава Минэкономики Максим Решетников заявлял, что государство должно регулировать цены на продукты в случае их подорожания только в экстренных случаях.

О динамике цен на продукты — в материале “Ъ” «Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум».