Журналистки «Белсат» получили по два года лишения свободы за стрим с протестов в Минске

Cуд Фрунзенского района Минска приговорил журналисток польского телеканала «Белсат» Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, передает Tut.by. Их признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Девушки 15 ноября 2020 года вели прямой эфир с «Площади перемен», где силовики разгоняли протестующих.

Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова стали первыми в Белоруссии журналистками, получившими срок за организацию в республике протестов. Их задержали вечером 15 ноября, с того момента они находились в СИЗО. Правозащитники признали их политическими заключенными.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.